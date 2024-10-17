"До війни мають долучитися усі громадяни": військовий назвав умову, за якої Україна може програти

Зараз на війну люди йдуть з необхідності. Дуже багато контрактників, є люди мобілізовані. Якось військо поповнюється, але цього недостатньо.

Про це сказав військовий Григорій Матяш в ефірі "Новини.LIVE".

"Просто нам треба усвідомити: якщо до перемоги у цій війні не будуть долучені усі громадяни, включно з жінками й пенсіонерами, то ми її не виграємо. Україна перестане існувати як незалежна держава", – зауважив він.

Нагадаємо, Росія може ще 2-3 роки продовжувати війну в Україні. Економіка ще справляється.

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