До водіїв звернулись з попередженням через атаки РФ на важливу трасу: де ліпше не їздити

Траса на Харків / © Укравтодор

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Російські окупаційні війська розпочали цілеспрямовані атаки на цивільне та військове транспортне сполучення на півночі України.

Про це попередив військовий експерт, фахівець із радіотехнологій та радник міністра оборони України Сергій «Флеш» Бескрестнов у Telegram.

За словами «Флеша», від початку поточного місяця противник активізував удари по логістичних шляхах, що з’єднують два обласних центри — Харків та Суми. Конкретною ціллю ворога стала ділянка траси в районі міста Богодухів.

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«Для цього обрано ділянку в районі Богодухова, яка розташована найближче до кордону — на відстані 20 кілометрів», — зазначив він.

Траса між Харковом і Сумами, якої краще уникати / © Сергій Бескрестнов «Флеш»

Бескрестнов підкреслив, що загарбники чітко усвідомлюють важливість ударів по українських комунікаціях та постачанню. Водночас радник міністра оборони наголосив, що ситуація вимагає значно серйозніших рішень, ніж просто заклики до пильності.

«На жаль, важливість атак на логістику розуміємо не лише ми. Прохання до водіїв бути уважними в цій ситуації звучать безглуздо, треба думати, що робити», — резюмував експерт.

Водіям, які планують маршрути через Богодухівський район, варто враховувати ризики ворожих обстрілів, за можливості обирати альтернативні шляхи та суворо дотримуватися правил безпеки під час повітряних тривог.

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Нагадаємо, раніше «Флеш» заявив, що Росія збільшує кількість реактивних «Шахедів» та попередив про нову загрозу.

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