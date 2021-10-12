“До всього готовий”: у Києві суд обирає запобіжний захід Медведчуку

Прокуратура вимагає для нардепа арешту або 1 млрд грн застави.

У вівторок, 12 жовтня, народний депутат від проросійської партії “Опозиційна платформа — За життя” Віктор Медведчук, якого підозрюють у державній зраді, прибув до Печерського районного суду міста Києва, де йому сьогодні повинні обрати запобіжний захід.

Про це повідомили в Telegram-каналі "Klymenko Time".

Перед початком судового засідання нардеп поспілкувався із журналістами, вкотре заявивши, що справа проти нього – "туфта й фальсифікація". Він назвав несправжніми всі записи розмов, якими слідство доказує його вину.

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За його словами, влада має намір відправити його до в’язниці, оскільки через санкції у нього заблоковано всі рахунки і він не має можливості внести грошову заставу. Водночас він запевнив, що взяв із собою всі необхідні речі для СІЗО. "До всього готовий, все буду робити, як буде встановлено законом", – сказав журналістам Медведчук.

Нагадаємо, напередодні Віктора Медведчука ознайомили з клопотанням прокуратури до суду про його арешт або заставу у розмірі 1 мільярд гривень.

Наразі Медведчук перебуває під цілодобовим домашнім арештом в іншій справі - про державну зраду та замах на розграбування національних ресурсів у Криму. Зміна запобіжного заходу пов’язана із оголошенням йому нової підозри - у державній зраді та сприянні діяльності терористичної організації.

Народного депутата Віктора Медведчука підозрюють в тому, що через його дії в 2014-2015 роках енергетична сфера України була поставлена у залежність від Російської Федерації та терористичних організацій на Донбасі.

Більше того, оприлюднені СБУ записи розмов народного депутата Віктора Медведчука підтверджують існування "вугільної схеми" та зацікавленість у ній влади РФ та колишніх вищих посадовців української держави.

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