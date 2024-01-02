"До якого прильоту ви будете слухати цю х**ню?": в Одесі спалахнув скандал через російську музику

На жаль, після майже двох років війни не усі українці усвідомлюють, чому слід відмовлятися від усього, що пов'язано з РФ.

Так, в Одесі спалахнув скандал через російську музику. Небайдужий громадянин поцікавився у любителів ворожого контенту, коли вони перестануть слухати це.

Відео оприлюднили місцеві телеграм-канали.

В Одесі спалахнув скандал через російську музику

Поціновувачі музики артистів з РФ спершу порадили хлопцю, який зробив їм зауваження, піти додому. На що він різко відповів, що перебуває у своєму місті, тож краще їм самим забратися.

"Вам ракет не вистачає? До якого прильоту ви будете слухати цю х**ню? Поки поруч не в**бе?", – емоційно висловився хлопець

При цьому він додав, що раніше дотримувався майже ідентичної думки, буцімто "музика поза політикою". Та змінив її приліт російської ракети.

Нагадаємо, в Україні заборонили російську музику в українських медіа та громадському просторі.

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