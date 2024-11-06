До якого терміну обмежено придатні мають повторно пройти ВЛК: у ТЦК нагадали

Особи, які раніше мали статус "обмежено придатний", повинні пройти повторну ВЛК.

До 5 лютого військовозобов'язані, які мали статус обмежено придатний, повинні повторно пройти військово-лікарську комісію (ВЛК).

Про це нагадав начальник відділення військового обліку Рівненського територіального центру комплектування та соціальної підтримки Олександр Бодін, повідомляє "Суспільне".

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"4 травня набув чинності закон № 3621, яким фактично статус "обмежено придатний" був скасований. Цим же законом був передбачений термін 9 місяців, для того, щоб військовозобов'язані, які мають статус "обмежено придатний", пройшли повторне медичне освідчення військово-лікарських комісій і отримали один з актуальних статусів", – наголосив представник ТЦК.

Він нагадав, що є такі статуси військовозобов'язаних:

"придатний до військової служби" означає можливість призначення військовозобов'язаного на будь-яку посаду в ЗСУ;

"придатний до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК, вищих військових навчальних закладах освіти".

"тимчасово непридатні", які потребують лікування або відпустки;

"непридатні" з переоглядом через 6–12 місяців;

"непридатні" з виключенням з військового обліку.

Раніше ТСН.ua зібрав все, що відомо про те, хто повинен повторно пройти ВЛК після того, як в Україні скасували статус військовозобов'язаних "обмежено придатний".

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