До якого віку можуть мобілізувати в Україні: адвокат дав чітку відповідь

Юрист зазначив, що чоловіки, старші за 60 років, можуть приєднатись до лав ЗСУ за власним бажанням та бути добровольцями.

Верховна Рада 6 лютого проголосувала за подовження дії воєнного стану і мобілізації – до 13 травня 2024 року. Тож чоловіки призовного віку надалі отримватимуть повістки і можуть бути мобілізовані до війська.

До якого віку наразі, згідно з чинним законодавством, можуть мобілізувати до української армії, пише OBOZ.UA, посилаючись на коментар адвоката Ростислава Кравця.

Як пояснює юрист, запас військовозобов’язаних поділяється на дві категорії.

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До запасу першої категорії належать військовозобов’язані, які проходили військову службу та здобули за цей час військово-облікову спеціальність.

Друга категорія – військовозобов’язані, які служили, але не здобули військово-облікової спеціальності, або взагалі не проходили службу, зазначає адвокат Ростислав Кравець.

Відповідно до статті 28 закону "Про військовий обов’язок і військову службу", запас військовозобов’язаних поділяється на два розряди залежно від віку.

Військовозобов’язані, які перебувають у запасі та мають звання рядового, сержантського і старшинського складу, поділяються на розряди за віком:

перший розряд – до 35 років;

другий розряд – до 60 років.

Військовозобов’язані офіцерського складу в запасі теж поділяються на розряди за віком:

перший розряд:

молодший офіцерський склад – до 45 років;

старший офіцерський склад: майор (капітан 3-го рангу), підполковник (капітан 2-го рангу) – до 50 років;

полковник (капітан 1-го рангу) – до 55 років;

вищий офіцерський склад — до 60 років.

другий розряд:

молодший та старший офіцерський склад – до 60 років;

вищий офіцерський склад – до 65 років.

Максимальний вік для перебування в запасі другого розряду – це загалом максимальний вік для перебування в запасі ЗСУ та інших військових формувань.

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"Відповідно, чоловіки, які досягли 60 років, не підлягають мобілізації, оскільки набули граничного віку перебування в запасі ЗСУ. Після досягнення граничного віку чоловіка виключають з військового обліку", – пояснив Ростислав Кравець.

Водночас юрист додав, що громадяни, старші за 60 років, можуть приєднатись до лав ЗСУ за власним бажанням та бути добровольцями.

Нагадаємо, раніше народний депутат, глава фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія зачвив, що в Україні запровадять сертифікати військовозобов'язаних для громадян мобілізаційного віку, який наразі починається з 27 років і закінчується після 60.

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