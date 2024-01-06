До якого віку військовозобов'язаних можуть мобілізувати до ЗСУ — пояснення юриста

В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. Відповідно, чоловіки призовного віку, які не мають відстрочки та спроможні виконувати військовий обовʼязок, можуть бути мобілізовані.

Юрист та адвокат Ростислав Кравець розповів, кого і до якого віку можуть мобілізувати в Україні.

Цим він поділився з Фактами ICTV.

За словами Кравця, запас військовозобов’язаних поділяється на першу та другу категорії. До запасу першої належать військовозобов’язані, які проходили військову службу та здобули під час її проходження військово-облікову спеціальність. До запасу другої категорії належать військовозобов’язані, які не здобули військово-облікової спеціальності під час проходження військової служби або взагалі не проходили службу.

Згідно зі статтею 28 Закону "Про військовий обов’язок і військову службу", запас військовозобов’язаних поділяється на два розряди, що встановлюються залежно від віку військовозобов’язаних.

Військовозобов’язані, які перебувають у запасі та мають військові звання рядового, сержантського і старшинського складу, поділяються на розряди за віком:

перший розряд — до 35 років.

другий розряд — до 60 років.

Військовозобов’язані офіцерського складу, які перебувають у запасі, теж поділяються на розряди за віком.

Перший розряд:

молодший офіцерський склад — до 45 років;

старший офіцерський склад: майор (капітан 3 рангу), підполковник (капітан 2 рангу) — до 50 років; полковник (капітан 1 рангу) — до 55 років;

вищий офіцерський склад — до 60 років.

Другий розряд:

молодший та старший офіцерський склад — до 60 років;

вищий офіцерський склад — до 65 років.

Граничний вік перебування в запасі другого розряду є взагалі граничним віком перебування в запасі Збройних сил України та інших військових формувань. Відповідно, чоловіки, які досягли 60 років, не підлягають мобілізації, оскільки набули граничного віку перебування в запасі ЗСУ. Після досягнення граничного віку чоловіка виключають з військового обліку.

Проте чоловік навіть після досягнення 60 років може піти в лави ЗСУ за власним бажанням та стати добровольцем.

Кого можуть мобілізувати у 2024 році

За законом, мобілізувати можуть такі категорії чоловіків:

військові (зокрема контрактники), які закінчили службу до 24 лютого 2022 року, не досягли граничного віку перебування на службі та придатні за станом здоров’я;

придатні за станом здоров’я чоловіки віком від 25 до 60 років без досвіду військової служби;

чоловіки віком від 18 років, які погодилися на контрактну службу;

обмежено придатні під час воєнного стану чоловіки з досвідом та без досвіду служби;

зняті та виключені з військового обліку до 24 лютого 2022 року, повністю або обмежено придатні до служби під час воєнного стану за рішенням ВВК;

особи з інвалідністю, якщо вони мобілізуються добровільно;

особи, які мають право на відстрочку за сімейними обставинами, можуть бути призвані тільки добровільно на службу за місцем проживання.

Нагадаємо, в Україні з'явилась нова ініціатива щодо бронювання працевлаштованих чоловіків від мобілізації. Критерієм має стати сплата ними значного податку на доходи, тобто фактично - розмір офіційної зарплати. ТСН.ua зібрали все, що відомо про скандальну пропозицію.

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