До Європи без зайвих нервів: "Укрзалізниця" запускає новий флагманський поїзд до Польщі

«Укрзалізниця» запускає зручний потяг до Польщі з інклюзивними купе

Реклама

До 165-річчя української залізниці «Укрзалізниця» оголосила про новий флагманський поїзд № 51/52 «Ярослав Мудрий», який сполучатиме Київ із польським Перемишлем. Там пасажири зможуть пересісти на поїзди до Варшави, Вроцлава, Праги та Берліна.

Про це повідомили в «Укрзалізниці».

Реклама

Який розклад матиме поїзд «Ярослав Мудрий»

Поїзд № 51/52 курсуватиме між Києвом і Перемишлем за таким графіком:

Реклама

З Києва: відправлення о 20:12, прибуття до Перемишля о 05:00.

З Перемишля: відправлення о 22:30, прибуття до Києва о 09:15.

Назву нового флагмана обрали на честь першого пасажирського поїзда, який проїхав територією України. 4 листопада 1861 року він сполучив Відень і Львів. Саме цю дату вважають початком залізничного руху в Україні.

Новий маршрут частково повторює історичне сполучення Львів — Перемишль. В «Укрзалізниці» наголошують, що назва «Ярослав Мудрий» символізує історичні зв’язки України з європейськими країнами.

В складі потягу передбачені сучасні вагони з інклюзивними купе, що дозволить комфортно подоружати пасажирам з особливими потребами через інвалідність. У повідомленні компанії поки не уточнили дату першого рейсу та початку продажу квитків.

Міжнародні залізничні маршрути України — останні зміни

У жовтні «Укрзалізниця» оголосила про розширення сполучення з Польщею: серед нових пропозицій — міжнародні маршрути з Києва та Дніпра до Перемишля, звідки можна продовжити подорож до інших європейських міст.

Реклама

Водночас залізнична мережа зазнає змін через безпекову ситуацію. Від 20 жовтня припинили курсувати два популярні рейси, зокрема поїзд Запоріжжя — Перемишль, для пасажирів якого передбачили альтернативні маршрути з пересадками.

Перемишль залишається важливим пересадковим вузлом для українців, які прямують до Західної Європи. Зокрема, від 31 липня нічний маршрут Перемишль — Франкфурт-на-Майні почали виконувати повністю залізницею, без автобусної ділянки на території Польщі.

Новини партнерів

Новини партнерів