До Закарпаття сунуть зливові дощі та грози: синоптики звернулися з терміновим попередженням

На Закарпатті оголошено ІІ рiвень небезпеки.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

"Попередження про небезпечні гідрологічні явища. 2-3 липня в Закарпатськiй областi, в мiсцях проходження сильних злив, очікується формування значного мiсцевого та схилового стоку, стрiмке пiдвищення рiвнiв води на малих водотоках з пiдтопленням понижених мiсць, особливо в населених пунктах, внаслiдок захаращення русел потiчкiв та водовiдвiдних канав. В гiрських районах існує загроза сходу невеликих селевих потоків", - йдеться у повідомленні.

Сьогодні, 2 липня, в Україні очікується мінлива хмарність. У західних, північних, місцями у Вінницькій та Харківській областях пройдуть короткочасні дощі, можливі грози. На решті території без опадів.

Нагадаємо, у липні середня місячна температура повітря складатиме від 19 до 25 градусів тепла. В Карпатах буде трохи прохолодніше - від 13 до 18 градусів вище нуля.

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