До закінчення війни ще далеко: західні спецслужби розповіли, чого очікувати українцям в найближчому майбутньому

До закінчення війни ще далеко: західні спецслужби розповіли, чого очікувати українцям в найближчому майбутньому

Західна розвідка переконана, що Росія почала діставати уроки через поразку під Києвом.

Західні спецслужби також вважають, що війна в Україні триватиме до кінця року, адже Путін може повернутися до поки що відкладеної цілі захопити Київ.

Про це повідомляє BBC Росія.

Так, розвідка західних країн бачить деякі ознаки того, що Росія намагається вирішити проблеми, які дуже заважали їй у перші тижні вторгнення до України. Одна з них – зменшення кількості напрямків наступу, що спрощує управління військами.

Водночас, російська техніка, як і раніше, пересувається довгими колонами одними й тими самими дорогами, що робить її вразливою для українських атак. Крім того, спецслужби кажуть, що українські війська "продовжують діяти хитро та ефективно".

Проте зазначається, що до будь-якого з можливих результатів цієї війни поки що далеко. Тому Захід готується, що військову підтримку Україні доведеться надавати протягом тривалого часу, "можливо до кінця цього року".

Видання зазначає, що в разі успіху Росії на Донбасі Путін може повернутися до поки що відкладених цілей, як-от взяття Києва та Одеси.

"Російська армія, як і раніше, втричі більша за українську, але питання в тому, наскільки вміло вона використовує цю перевагу, а також які технічні можливості українців. Саме тому Захід прагне спрямовувати Україні дедалі більше новітньої зброї та техніки", — йдеться в повідомленні.

Так, лише навколо Маріуполя задіяно 5-10 тис. окупантів. Російська армія намагається взяти угруповання ЗСУ на Донбасі "в кліщі", але через те, що частина військ не виводиться з Маріуполя, руху з півдня поки що немає. Поставлене Путіним завдання заблокувати українські війська на "Азовсталі" виконати непросто. Для цього буде потрібно багато військ, що зупинятиме росіян від потужного наступу на Донбасі. А російська армія і так вже витратила на Маріуполь значно більше часу, аніж розраховувала.

Слід також зазначити, що західні спецслужби помітили зниження кількості пусків ракет "Іскандер". Це може означати, що російські військові визнали, що ці ракети витрачалися надто швидко, адже поповнювати їх запаси через санкції майже неможливо.

Нагадаємо, Росія висловила погрозу, що постачання зброї для України від НАТО та США держава-агресорка розцінюватиме як воєнну ціль і атакуватиме.

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