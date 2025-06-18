До закону про множинне громадянство додали нові правила: кого це стосуватиметься

Множинне громадянство / © ТСН.ua

Реклама

Верховна Рада ухвалила закон про множинне громадянство, який зобов’язує всіх іноземців, що бажають стати громадянами України, скласти іспит на знання української мови.

Про це повідомив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

На етапі розгляду законопроєкту про множинне громадянство уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь активно виступив проти спрощеного надання громадянства іноземцям. Він надіслав до профільного комітету Верховної Ради розгорнуті зауваження щодо неприйнятності скасування обов’язкових іспитів на знання української мови, Конституції та історії України.

Реклама

Через це у фінальній редакції документа вдалося зберегти принцип обов’язкового знання державної мови на рівні не нижче В1. Це діятиме для всіх, хто бажає стати громадянином України. Омбудсмен зазначив, що цей рівень дозволяє людині повноцінно спілкуватися, отримувати послуги, брати участь у публічному житті та реалізовувати виборчі права.

Крім того, збережено чинну вимогу: іноземці, які мають визначні заслуги перед Україною (зокрема військовослужбовці-контрактники), можуть отримати громадянство без складання мовного іспиту. Однак вони зобов’язані скласти його протягом встановленого терміну.

«Українська мова — це основа громадянської ідентичності. Закон у новій редакції дозволяє зберегти єдність, уникнути дискримінаційних норм і запобігти мовній дезінтеграції, яка могла б виникнути внаслідок необґрунтованих винятків для окремих категорій іноземців», — підкреслив Тарас Кремінь.

Нагадаємо, в Україні ухвалили історичний закон про легалізацію множинного громадянства.

Реклама

Закон має на меті змінити підхід до мільйонів українців за кордоном. Відтепер вони зможуть офіційно зберігати зв’язок із Батьківщиною, не втрачаючи паспортів інших держав.

Навколо цієї теми з’явилося чимало міфів і фейків. Їх спростували в Міністерстві закордонних справ.