До замаху на Стерненка причетний поліцейський: в СБУ шокували новими деталями

Радник міністра оборони Сергій Стерненко / © ТСН

Реклама

Замах на українського волонтера, радника міністра оборони Сергія Стерненка у травні 2025 року скоїла звичайна жінка. З’ясувалося, що причетним до злочину був і співробітник поліції.

Про це начальник Головного слідчого управління СБУ Андрій Швець розповів у інтервʼю виданню «Цензор.НЕТ».

Він повідомив, що один із замахів на Стерненка вчинила звичайна звербована жінка.

Реклама

«При цьому причетним до протиправної діяльності виявився співробітник поліції, який за допомогою системи міського відеонагляду «Безпечне місто» збирав і передавав інформацію про місця перебування жертви», — розповів Швець.

Сам Стерненко уточнив, що йдеться про змах на нього, скоєний 1 травня 2025 року.

Замах на Сергія Стерненка 2025 року — що відомо

Нагадаємо, 1 травня 2025 року на Стерненка було скоєно напад: волонтер отримав вогнепальне поранення стегна, його прооперували.

СБУ затримала на місці 45-річну уродженку Одещини, яку дистанційно завербували російські спецслужби через інтернет під виглядом «легкого заробітку». Жінці повідомили про підозру у держзраді та замаху на вбивство.

Реклама

Підозрювана стверджувала, що не знала Стерненка, а на замах пішла через маніпуляції особи, в яку «закохалася по листуванню» у Viber. Куратор, який представився співробітником СБУ, переконав її, що волонтер працює на ФСБ і причетний до обстрілів Києва. Жінка проходила курси стрільби, а за ліквідацію активіста їй нібито пообіцяли пересадку нирок.

2 травня Шевченківський райсуд взяв під варту підозрювану у замаху на Стерненка.