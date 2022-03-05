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До Запоріжжя надійшло 4 вагони гуманітарної допомоги - Офіс президента

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До Запоріжжя надійшло 4 вагони гуманітарної допомоги - Офіс президента

Допомога розподілятиметься штабом.

До Запоріжжя надійшло 4 вагони гуманітарної допомоги з продуктами харчування, медикаментами, засобами гігієни, ковдрами, теплими речами.

Про це повідомляє заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.  

За його словами, Запоріжжя отримало 4 вагони гуманітарної допомоги з продуктами, ліками, речами.

Також надійшло харчування та засоби гігієни для дітей, дитячі візочки.

Мами, які перебувають в скрутних умовах, отримають допомогу в першу чергу.

Допомога розподілятиметься штабом,  піклуємось про тих, кому найважче.

Втрати росіян, які воюють проти України:

В Міноборони оприлюднили загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.03.

Вони  орієнтовно склали:

  • особового складу - 9166 осіб (вбиті і поранені),
  • танків ‒ 251 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 939 од,
  • артилерійських систем –105 од,
  • РСЗВ - 50 од,
  • засоби ППО - 18 од,
  • літаків – 33 од (уточнюється),
  • гелікоптерів – 37 од,
  • автомобільної техніки - 404 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ППМ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3,

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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