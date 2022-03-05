До Запоріжжя надійшло 4 вагони гуманітарної допомоги - Офіс президента

До Запоріжжя надійшло 4 вагони гуманітарної допомоги - Офіс президента

Допомога розподілятиметься штабом.

До Запоріжжя надійшло 4 вагони гуманітарної допомоги з продуктами харчування, медикаментами, засобами гігієни, ковдрами, теплими речами.

Про це повідомляє заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

За його словами, Запоріжжя отримало 4 вагони гуманітарної допомоги з продуктами, ліками, речами.

Також надійшло харчування та засоби гігієни для дітей, дитячі візочки.

Мами, які перебувають в скрутних умовах, отримають допомогу в першу чергу.

Допомога розподілятиметься штабом, піклуємось про тих, кому найважче.

Втрати росіян, які воюють проти України:

В Міноборони оприлюднили загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.03.

Вони орієнтовно склали:

особового складу - 9166 осіб (вбиті і поранені),

танків ‒ 251 од,

бойових броньованих машин ‒ 939 од,

артилерійських систем –105 од,

РСЗВ - 50 од,

засоби ППО - 18 од,

літаків – 33 од (уточнюється),

гелікоптерів – 37 од,

автомобільної техніки - 404 од,

легкі швидкісні катери - 2 од,

цистерн з ППМ - 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3,

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню: