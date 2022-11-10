До заповідника "Тузлівські лимани" прилетіли рідкісні для України червонокнижні птахи: фото

До заповідника вже прилетіло кілька десятків таких птахів.

До національного природничого парку "Тузлівські лимани" в Одеській області прилетіли червонокнижні лебеді.

Як у Facebook повідомив доктор біологічних наук, співробітник парку Іван Русєв, до заповідника завітав малий або тундровий лебідь (Cygnus bewickii).

"Це дуже рідкісний для України вид птахів та занесений до Червоної книги України. Гніздиться з півночі Фенноскандії до дельти Колими в Росії, і навіть на західних островах Льодовитого океану. Зимує в українському Причорномор'ї", - написав він та опублікував відповідні світлини.

Русєв також додав, що, окрім тундрового рідкісного лебедя, до "Тузлівських лиманів" прилетів зараз ще і лебідь кликун.

Варто зазначити, що російське повномасштабне вторгнення дуже негативно вплинуло на природу України, яку окупанти нищить разом з мирним населенням та містами і селами. Так, в Одеській області від початку повномасштабного вторгнення РФ на узбережжі знаходять велику кількість загиблих морських ссавців.

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Екологи пояснюють, що риби та тварини потрапляють у зону опромінення навігаційних приладів суден, що виводить з ладу їхні органи навігації та ехолокації й тварини стають фактично "сліпими". За даними Івана Русева, загальна кількість загиблих дельфінів трьох видів у Чорному морі через військові дії становить понад п'ять тисяч.

"Тузлівські лимани" – національний природний парк, розташований на Одещині. Створений 1 січня 2010 року. Площа – 27 тис. 865 га. Загальна площа водних дзеркал водойм — 206 кв. км. Система озер, розташованих у парку, має статус водно-болотних угідь міжнародного значення, згідно з Рамсарською конвенцією, з особливим охоронним режимом.

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