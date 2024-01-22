До збиття російського літака-розвідника А-50 може бути причетний винищувач НАТО - експерт

Військовий експерт Роман Світан припускає, що російський літак-розвідник над Азовським морем міг збити західний винищувач F-16 або Reaper.

Таку думку експерт висловив в ефірі програми Аргумент на ютуб-каналі Уніан.

"Відновити його дуже складно, хоча росіяни вже намагаються. Вони запустили ще один А-50, щоб "дивитися". Але закінчитися це, швидше за все, погано. У нас є достатня кількість механізмів, як можна було знищити на такій дальності цей А-50", - впевнений Світан.

Окрім цієї версії, експерт озвучив ще дві, чим могли знищити А-50. Це:

Patriot з дальністю за 150 км, який вже працює в Україні;

якийсь французький ракетний комплекс з ракетами певних модифікацій (Aster 30) з дальністю до 300 км;

"Такий "сарай з крилами" - це дуже хороша ціль, він світиться як новорічна ялинка для будь-якої системи, яка може дістати за дальністю", - підсумував він.

Нагадаємо, українська розвідка повідомила, скільки літаків А-50 залишилося в РФ.

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