До ЗСУ можуть мобілізувати ще сотні тисяч людей – голова фонду "Повернись живим"

Чмут наголошує, що військові, які рік-півтора перебувають в окопах на передовій, фізіологічно потребують відновлення, і їх потрібно кимось міняти

В Україні доведеться мобілізувати ще сотні тисяч людей на додачу до тих, хто вже на фронті.

Таку думку висловив голова фонду "Повернись живим" Тарас Чмут в інтерв'ю"РБК-Україна".

Кількість теж важлива

За словами волонтера, ця війна показує вчергове, що кількість на фронті теж важлива, хоча якість важливіша.

"Україна – велика країна і буде великою країною, і нам не підходить маленька армія. Математично не можна поставити одного солдата на 5 кілометрів території. Але як показує ця війна, велика кількість немотивованого, непідготовленого, небоєздатного особового складу не здатна ефективно воювати з будь-якою технікою", – пояснює Чмут.

Голова фонду "Повернись живим" Тарас Чмут / Фото: Українська правда

"Люди просто сипляться"

Голова "Повернись живим" нагадав, що за ці півтора роки Україна втратила безповоротно, або через поранення, величезну кількість мотивованих, підготовлених, з бойовим досвідом людей.

"Їхні місця дуже часто займають не такі. Хтось з 2014 року воює і має 10 років досвіду за плечима, а хтось взяв зброю півроку тому і ще не пройшов свій шлях еволюції. Але при цьому той рівень втрат, який є, вибиває людей, по пораненнях, по здоров'ю, коли люди просто сипляться. І це зараз тотальна проблема", – каже Чмут.

За його спостереженнями, військові, які рік-півтора року перебувають в окопах на передовій, фізіологічно потребують відновлення.

"А щоб це зробити, їх треба в цих окопах кимось замінити. А це сотні тисяч людей, яких доведеться мобілізувати", – підсумував голова фонду "Повернись живим".

Раніше Тарас Чмут пояснив "повільність" контрнаступу і заявив, що у разі пришвидшення буде більше жертв. Також Чмут відповів, чи закінчиться війна у цьому році.

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