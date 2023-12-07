До ЗСУ за оголошенням: чи відрізнятимуться умови у рекрутованих та мобілізованих

Міністерство оборони розпочало проєкт рекрутингу до ЗСУ, який передбчає, що громадянин сам обирає підрозділ і посаду, де хоче служити.

Детальніше про рекрутинг до ЗСУ розповіла заступниця міністра оборони Наталія Калмикова в інтерв'ю NV.

Як відрізнятимуться умови служби і грошове забезпечення у рекрутованих та мобілізованих

Калмикова запевнила, що військові перебуватимуть в однакових умовах.

"Люди, які виконують завдання на першій лінії, на лінії бойового зіткнення, незалежно від того, чи це людина мобілізована, чи рекрутована, отримують виплати у розмірі 100 тисяч гривень на місяць залежно від часу виконання завдань", – наголосила заступниця міністра.

За її словами, новобранцям, залученим через рекрутингові компанії, рекомендують підписати контракт на військову службу.

"Це, насправді, найкращий шлях, тому що у людини, яка підписує контракт, є певні переваги, в тому числі підйомна допомога при укладанні першого контракту, або, якщо контракт не за місцем проживання, – компенсація за оренду житла, можливість отримання пільгового кредиту за державною програмою єОселя, багато чого іншого", – нагадала Калмикова.

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Калмикова запевнила, що якщо людина подається на конкретну посаду, то її візьмуть саме на цю посаду. Виняток – якщо військовозобов'язаний сам передумає і захоче служити на іншій посаді.

Як перевестись на іншу посаду

"Переведення між посадами регулюється законодавством, відбувається взаємодія між командирами. Один командир має погодити перевід від себе, а другий – перехід до себе", – сказала Калмикова.

Нагадаємо, що влада намагається вирішити проблеми з мобілізацією за допомогою розробки нового законопроєкту з електронними повістками і зобов'язанням всім чоловіками призовного віку носити з собою військово-облікові документи.

Тим часом сторінки бригад ЗСУ у соцмережах рясніють рекламними постами із закликами долучатися до їхніх підрозділів.

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