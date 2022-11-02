"Укрзалізниця" запускає потяг до звільненого Куп'янська: як він курсуватиме та скільки коштує проїзд

До звільненого Куп'янська Харківської області "Укрзалізниця" від 3 листопада запускає потяг. 95% дороги їхатиме поїзд, а далі - безкоштовна маршрутка.

Про це йдеться у повідомленні "Укрзалізниці".

Голова правління Укрзалізниці Олександр Камишін розповів, що це - перший комбінований рейс Укрзалізниці, де 95% дороги долається поїздом, а остання миля від зупинної платформи Осинове до Куп'янська — безкоштовними маршрутними автобусами місцевої громади.

"Відновлення підірваного залізничного мосту займе час, проте ми не відкладаємо й відновлюємо рух вже зараз. 60 тисяч людей таким чином матимуть стабільне та надійне сполучення. Відновлення цієї ділянки ми завершили буквально вчора, відновивши дві обстріляні в понеділок ділянки колії та загалом ліквідувавши 49 пошкоджень на шляху з відновленням (приведенням до габариту) понад 70 км контактної мережі", - сказав Камишін.

Фото: "Укрзалізниця"

Прямий рейс № 6605/6608 до зупинного пункту Осинове курсуватиме зі станції Харків-Пасажирський щодня о 06:15 прибуттям о 09:50. Зворотний рейс з Осинового о 16:21 прибуттям до Харкова о 19:35. Вартість проїзду - 43 грн. Крім того, щодня двічі на добу курсуватиме залізничний шатл Осинове — Занки з можливістю зручної пересадки до станції Харків-Левада. Графік руху потягів можна подивитися за посиланням.

Фото: Укрзалізниця

Звільнення Куп'янська

Російські терористи ще на початку повномасштабної війни, 27 лютого, окупували місто Куп'янськ Харківської області. Мер міста перейшов на бік Росії, в умовах воєнного стану надав представникам російської армії допомогу в проведенні підривної діяльності проти України.

ЗСУ звільнили це місто у вересні під час контрнаступу. 26 вересня у Генштабі вперше підтвердили звільнення Куп'янська-Вузлового - стратегічно важливого місця, оскільки через залізничну станцію цього селища російські окупанти перекидали на фронт свою військову техніку.

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