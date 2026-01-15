Доба без світла: енергетики однієї з областей оцінили ризики тотального відключення

Відключення світла. / © Associated Press

Реклама

Наразі відключень світла, які тривали би 24 години, не передбачається. Зокрема, в Івано-Франківській області. Втім, ситуація в енергосистемі залишається складною.

Про це заявили у пресслужбі «Прикарпаттяобленерго».

В Івано-Франківській області протягом 15 січня застосовуються чотири черги відключень для споживачів. Енергетики наголосили, що це максимальна кількість черг, яка може застосовуватися протягом доби. Загалом протягом доби споживачам надходить електроенергія вісім годин.

Реклама

«Маємо надію, що під час потепління відновиться генерація сонячних електростанцій та ситуація з графіками полегшиться», — прокоментував директор з управління та експлуатації мереж Богдан Васечко.

З його слів, на Прикарпатті досить велика кількість сонячних електростанцій. Так, лише за грудень було приєднано та підключено 17 МВт потужностей сонячних електростанцій.

Нагадаємо, мер Івано-Франківська Руслан Марцінків закликав готуватися до повної відсутності світла — протягом 24 годин. Він наголосив, що влада вже розробляє план щодо пунктів обігріву на випадок падіння температури у квартирах до +4 градусів.

Серед можливих локацій для розміщення таких пунктів розглядають навчальні заклади, зокрема школи, які у разі надзвичайної ситуації можна швидко переобладнати для тимчасового прихистку людей.

Реклама