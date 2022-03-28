Доба на Київщині: обстріли із "Градів" на Бучанщині, вбивство на Білоцерківщині та евакуація громадян

Доба на Київщині: обстріли із "Градів" на Бучанщині, вбивство на Білоцерківщині та евакуація громадян

Є загиблі і постраждалі.

По всій території Бучанської, Макарівської, Ірпінської, Бородянської та Дмитрівської громад ведуться бойові дії. Поліцейські фіксують обстріли "Градами" у Вишневому, Софіївській Борщагівці, Святопетрівському та Макарові.

Є загиблі і постраждалі.

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Про це йдеться у повідомленні поліції Київської області.

На Фастівщині в результаті вибуху пошкоджено будинок. За попередньою інформацією потерпілих немає.

Під час спільного відпрацювання із військовослужбовцями, правоохоронці Фастова виявили двох чоловіків, які незаконно зберігали боєприпаси. Крім цього, поліцейські задокументували чотири факти незаконного зберігання наркотиків.

На Білоцерківщині в селі Городище-Косівське між чоловіками виникла перепалка та бійка, під час якої 56-річний лиходій задушив свого 46-річного знайомого. Також поліцейські задокументували два факти незаконного зберігання наркотичних речовин.

На Бориспільщині поліцейські забезпечили супровід громадян Пристоличної громади за межі столиці у безпечне місце. Поліцейські продовжують виявляти громадян, які незаконно виготовляють алкоголь та документують злочини пов’язані з наркотиками.

На Вишгородщині правоохоронці евакуювали понад 300 мирних громадян із Димерського напрямку.

Нагадаємо, окупанти змінили тактику на півночі Київщини і рівняють все "Градами", аби розчистити собі шлях для наступу.

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