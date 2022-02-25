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Доба війни Росії з Україною: у Харківській області розповіли, як вона минула

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Доба війни Росії з Україною: у Харківській області розповіли, як вона минула

Associated Press

Цієї ночі активні бої велися і продовжується наступ російських військ у Дергачах та Печенігах.

Харківська область стала однією з перших, куди вторглися російські окупанти. Зараз ЗСУ та загони тероборони відедуть бої у кількох напрямках.

Якою стала доба війни для Харківщини розповів голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, повідомляє Суспільне.

  • "Збройні Сили України, Територіальна оборона дають активну відсіч російському агресору. Ми пишаємося нашими бійцями! Цієї ночі активні бої велися і продовжується наступ російських військ у Дергачах та Печенігах; 
  •  Підрозділи ТрО Харківщини доукомплектовуються та поступово займають свої позиції. Закликаю доєднуватися до лав; 
  • Це була перша «комендатська» ніч. Важливо забезпечувати праворядок і в тилу. На Харківщині до роботи приступив новий керівник ГУНП Володимир Тимошко, який у складі обласного штабу координує посилений режим роботи усіх підрозділів поліції в умовах дій російського агресора;
  •  Президент України Володимир Зеленський підписав Указ про мобілізацію. Чекаємо доручень від Генштабу щодо виконання алгоритму. Деталі повідомимо згодом; 
  • За ніч, за офіційними даними, ушпиталили 7 військових. Медичні заклади забезпечуємо всім необхідним.

Ми воюємо на свої землі, за нами правда! Слава Україні!", - сказав Синєгубов.

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