Доба війни Росії з Україною: у Харківській області розповіли, як вона минула

Цієї ночі активні бої велися і продовжується наступ російських військ у Дергачах та Печенігах.
Харківська область стала однією з перших, куди вторглися російські окупанти. Зараз ЗСУ та загони тероборони відедуть бої у кількох напрямках.
Якою стала доба війни для Харківщини розповів голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, повідомляє Суспільне.
- "Збройні Сили України, Територіальна оборона дають активну відсіч російському агресору. Ми пишаємося нашими бійцями! Цієї ночі активні бої велися і продовжується наступ російських військ у Дергачах та Печенігах;
- Підрозділи ТрО Харківщини доукомплектовуються та поступово займають свої позиції. Закликаю доєднуватися до лав;
- Це була перша «комендатська» ніч. Важливо забезпечувати праворядок і в тилу. На Харківщині до роботи приступив новий керівник ГУНП Володимир Тимошко, який у складі обласного штабу координує посилений режим роботи усіх підрозділів поліції в умовах дій російського агресора;
- Президент України Володимир Зеленський підписав Указ про мобілізацію. Чекаємо доручень від Генштабу щодо виконання алгоритму. Деталі повідомимо згодом;
- За ніч, за офіційними даними, ушпиталили 7 військових. Медичні заклади забезпечуємо всім необхідним.
Ми воюємо на свої землі, за нами правда! Слава Україні!", - сказав Синєгубов.
Зазначимо:
- Уранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Міноборони РФ повідомило про завдання ударів по військовій інфраструктурі України.
- Пістя 5 години ранку 24 лютого було чути вибухи в районі Борисполя, Харкові, Одесі та інших великих міст.
- Російські "Гради" били вздовж усього кордону, від Луганська до Житомира.
- Україна закрила небо для польотів.
- У МВС розповіли про російські обстріли України.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
Росія атакувала Україну: всі новини про військове вторгнення в режимі онлайн
Нагадаємо:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
- Від 24 лютого в Україні запроваджено надзвичайний стан.