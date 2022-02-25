Доба війни Росії з Україною: у Харківській області розповіли, як вона минула

Доба війни Росії з Україною: у Харківській області розповіли, як вона минула

Цієї ночі активні бої велися і продовжується наступ російських військ у Дергачах та Печенігах.

Харківська область стала однією з перших, куди вторглися російські окупанти. Зараз ЗСУ та загони тероборони відедуть бої у кількох напрямках.

Якою стала доба війни для Харківщини розповів голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, повідомляє Суспільне.

"Збройні Сили України, Територіальна оборона дають активну відсіч російському агресору. Ми пишаємося нашими бійцями! Цієї ночі активні бої велися і продовжується наступ російських військ у Дергачах та Печенігах;

Підрозділи ТрО Харківщини доукомплектовуються та поступово займають свої позиції. Закликаю доєднуватися до лав;

Це була перша «комендатська» ніч. Важливо забезпечувати праворядок і в тилу. На Харківщині до роботи приступив новий керівник ГУНП Володимир Тимошко, який у складі обласного штабу координує посилений режим роботи усіх підрозділів поліції в умовах дій російського агресора;

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ про мобілізацію. Чекаємо доручень від Генштабу щодо виконання алгоритму. Деталі повідомимо згодом;

За ніч, за офіційними даними, ушпиталили 7 військових. Медичні заклади забезпечуємо всім необхідним.

Ми воюємо на свої землі, за нами правда! Слава Україні!", - сказав Синєгубов.

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