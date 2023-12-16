Добили своїх же: як поводяться окупанти з "побратимами" після ударів ЗСУ (відео)

Російські військові в Україні продовжують пробивати дно – навіть у ставленні до "своїх".

Українські воїни накрили вогнем зі 120-мм міномету позиції російських загарбників на лівобережжі Херсонщини. Ворог зазнав втрат у живій силі.

Кадри показав журналіст Юрій Бутусов.

ЗСУ показали, як вдарили по ворогу на лівому березі Херсонщини

Нас жаль, декому з росіян вдалося врятуватися, але вони вирішили, що не дадуть такої можливості "побратимам", і добили поранених армії РФ.

Раніше в СБУ відзвітували про втрати ворога. Останні два тижні по російській техніці активно працювали дрони спецпризначенців. Її не рятують ні "мангали", ні РЕБ.

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