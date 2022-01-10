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Йшов пішки до Польщі на заробітки: у засніжених горах Закарпаття затримали горе-батька

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Йшов пішки до Польщі на заробітки: у засніжених горах Закарпаття затримали горе-батька

Новини Закарпаття

Правопорушник зізнався, що його тимчасово обмежено у праві виїзду за кордон.

У селищі Верховина-Швидка правоохоронці затримали 41-річного харків'янина, який хотів незаконно перетнути кордон та потрапити до Польщі.

Про це пише видання "Новини Закарпаття".

Як з'ясувалося, під час обстеження території прикордонники помітили чоловіка із туристичним спорядженням, який йшов у напрямку кордону. Чоловіка затримали. Під час спілкування з ним з'ясувалося, що турист “на перекладних” добирався з Харкова до Львова.

“Правопорушник зізнався, що його тимчасово обмежено у праві виїзду за кордон, оскільки він не виконував рішення суду про сплату аліментів. Тож відчайдух проклав собі маршрут через прикордонну Лубню у напрямку Польщі і навіть придбав онлайн-квиток на автобус з першого польського села Устшикі Гурне до міста Санок. Там він сподівався влаштуватися на роботу”, — розповіли у виданні.

На чоловіка склали адміністративний протокол. Щодо нього проводяться розгляди.

Нагадаємо, що рятувальники попереджають про небезпеку сходження лавин в Карпатах.

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