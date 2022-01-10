Йшов пішки до Польщі на заробітки: у засніжених горах Закарпаття затримали горе-батька

Йшов пішки до Польщі на заробітки: у засніжених горах Закарпаття затримали горе-батька

Правопорушник зізнався, що його тимчасово обмежено у праві виїзду за кордон.

У селищі Верховина-Швидка правоохоронці затримали 41-річного харків'янина, який хотів незаконно перетнути кордон та потрапити до Польщі.

Про це пише видання "Новини Закарпаття".

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Як з'ясувалося, під час обстеження території прикордонники помітили чоловіка із туристичним спорядженням, який йшов у напрямку кордону. Чоловіка затримали. Під час спілкування з ним з'ясувалося, що турист “на перекладних” добирався з Харкова до Львова.

“Правопорушник зізнався, що його тимчасово обмежено у праві виїзду за кордон, оскільки він не виконував рішення суду про сплату аліментів. Тож відчайдух проклав собі маршрут через прикордонну Лубню у напрямку Польщі і навіть придбав онлайн-квиток на автобус з першого польського села Устшикі Гурне до міста Санок. Там він сподівався влаштуватися на роботу”, — розповіли у виданні.

На чоловіка склали адміністративний протокол. Щодо нього проводяться розгляди.

Нагадаємо, що рятувальники попереджають про небезпеку сходження лавин в Карпатах.

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