Добірка кінопрем’єр на Київстар ТБ: найсвіжіші трилери, комедії та фентезі за 2020-2021 роки

Трилер або комедія, драма або фентезі – кожен обирає собі кіно за смаком. Проте, якщо серед акторів – Джейсон Стейтем, Ліам Ніссон або Ніколас Кейдж, а фільми – ось-ось з прем’єр у кінотеатрах минулого та цього років – це точно натяк на те, що варто зазирнути на платформу онлайн-телебачення Київстар ТБ та переглянути кілька новинок у нещодавно поповненій останніми прем’єрами бібліотеці.

У цій добірці від Київстар ТБ спеціально для ТСН.ua ви точно знайдете, яку історію переглянути, аби насолодитися романтичними пригодами у передчутті свята, а яку – для заряду адреналіном та драйвовими емоціями до кінця цього року!

Кримінальне "чтиво"

"Гнів людський"

Інкасатори американської компанії "FORTICO" потерпають від постійних пограбувань. Під час чергового нападу злочинці вбивають двох працівників та випадкового свідка, який виявився сином Патріка Хілла – головного героя стрічки. Після цього чоловік влаштовується у цю ж інкасаторську компанію та під час першої спроби пограбування знищує усіх нападників. Ситуацію ускладнює "кріт" серед працівників, викрити якого нелегко. Головна ціль Патріка – помста, яка не змусить на себе чекати. Дивіться вогняно-вибуховий фільм на Київстар ТБ.

"Льодовий дрифт"

У регіоні постійної мерзлоти та жахливого холоду стається трагедія – підземний вибух на шахті, тож тепер під загрозою життя 26 шахтарів, які опинилися під завалами. Джим Голденрод готує рятувальну операцію разом з кращим водієм всього північного регіону Майком та механіком Гюрті. Проти них: відстань у 500 кілометрів, 33-тонні вантажівки, суцільна крига, жахливий холод та наймані вбивці, які готові на все, щоб приховати правду. Чи зможе Джим з командою дістатися до постраждалих, не провалитися під кригу та відбитися від кілерів – дивіться у захоплюючому бойовику.

"Пороховий коктейль"

Під час перегляду цього фільму вам здаватиметься, що Сем – це Джон Уік, тільки в спідниці. Безжальна кілерка, яка зі стволами поводиться краще ніж з каструлями, словом – вся в маму. Взявши чергове замовлення дівчина розуміє, що ситуація змінилася, тому вирішує йти проти боса, чим ставить під загрозувласне життя. Щоб прибрати бунтарку, її замовник "натравив" на неї одразу кілька десятків кремезних убивць. Рятувати життя Сем допомагає її мама та кілька бойових подружок із пістолетами. Дивіться на Київстар ТБ, чи вдасться тендітним дівчаткам протистояти групі найманців?

"Клуб Наклдаст"

"Наклдаст" – закритий бійцівський клуб, у стінах якого прописане лише одне правило: "Ламай кістки, пускай кров, головне – це має бути видовищно". Щоб підкреслити свою статусність, місцеві міліонери приходять насолодитися жорстокими та безжальними боями учасників не на життя, а на смерть. Під час раптової облави, поліція виявила сім рівнів, завалених тілами бійців та лише одного вцілілого. Але хто він? Майстерний і жорстокий вбивця чи просто щасливчик?

"Цикада 3301: Квест для хакера"

Чи все ми знаємо про людей, яких зустрічаємо щодня? Конор Блек – на перший погляд непримітний бармен, а насправді – геніальний хакер, який частенько засиджується в Даркнеті і може злити туди будь-яку інформацію про кожного. Одного разу в темній мережі він отримує файл, під кодом CICADA 3301. Відкривати його – було великою помилкою, адже відтоді Конор стає учасником квесту, організованого невловимими айтішниками і кожен, хто дійшов до кінця у цій грі – безслідно зник. Конор береться за цю справу лише з однією метою – знищити невідомих організаторів назавжди.

"Захисник"

Джим – професійний снайпер, який майстерно володіє гвинтівкою навіть з зав’язаними очима. На пенсії чоловік вирішує нарешті пожити для себе у мирі та спокої, але його плани різко змінює випадкова зустріч. Проїжджаючи вздовж кордону з Мексикою, чоловік натрапляє на двох утікачів – маму з сином. За ними п’ятами женуться бандити з наркокортелю лише з однією метою – вбити обох. Джим не вагаючись тисне на гачок та підстрелює кількох злочинців, але у цій бучі мати хлопчика дістає смертельне поранення. Тепер чоловік разом з малим – основна ціль десятків головорізів, тому все, що йому залишається – самотужки знищити банду, а відпочинок почекає.

Великі афери

"Красуня на драйві"

Красуня Лінда – прекрасна дівчина, проте вона нездатна контролювати власні емоції, тому якщо її хоч трошки роздратувати – це може закінчитися травматологією. Опанувати себе дівчині допомагають передові технології та кілька десятків датчиків на тілі. Одного дня невідомі підривають квартиру разом з хлопцем Лінди. Відтепер нестримна лють, з якою дівчина боролася все життя, робить її могутнім та небезпечним ворогом. Лінда хоче відшукати вбивць та відправити їх на той світ, і тепер її нічого не стримуватиме.

"Афера по-голівудськи"

Голлівудські стрічки відомі по всьому світу, проте не всі з них бувають успішними. Макс Бербер – продюсер-невдаха, адже провалив свій останній фільм і тепер винен босу мафії шалену суму, інакше той погрожує прикінчити кіношника. Сподіватися на свій продюсерський талант – марна справа. На зйомках Макс стає свідком трагічної загибелі відомого актора, який був застрахований на кругленьку суму. Бербер вирішує, що це його шанс і вигадує грандіозну аферу: знайти актора та випадково вбити його під час фейкових зйомок, щоб отримати страхову виплату. Але й тут невдача: відібраний ним головний герой виявився несподівано живучим.

"Аферистка"

Марла Грейсон – нахабна та хватка аферистка, яка заробляє на махінаціях мільйони. Використовуючи прогалини в законах, жінка оформлює опікунство над самотніми пенсіонерами, відправляє їх до будинку пристарілих та спокійно розпродає усе їх майно. Марла обвела навколо пальця вже не один десяток стареньких, але "акулячі зуби" Грейсон обламала Дженіфер Пітерсон. Бабця виявилася ще тим горішком, незважаючи на самотність, за життя Дженніфер обзавелася дуже-дуже впливовими друзями, які не стануть церемонитись з нахабною аферисткою.

Комедії для всієї родини

"Пітер Пен і Аліса в країні чудес"

Історія двох маленьких мрійників – Аліси та Пітера. Сестра мріє швидше подорослішати, а брат – відкривати нові світи. Вони жили з батьками у затишному будиночку в лісі та були абсолютно щасливими. Але у родині почалися проблеми: їхній тато Джек заборгував великі гроші та не в силах їх повернути, Алісу забирають до притулку, а Пітер – йде з дому. Єдине, що залишається у дітей – їхні мрії. Дивіться фільм на Київстар ТБ, щоб дізнатися, куди приведе дітей їхня багата уява та які дива чекатимуть на них в Країні Чудес.

"Пончари. Глобальне заокруглення"

Оп і Ед – кумедні пухнастики, круглі як пончики та м’якенькі, ніби хом’ячки. Одного разу пончариків затягує у часову петлю, де вони дізнаються, що весь їх рід повністю зникне у 1835 році. Щоб не допустити цього, Оп і Ед вирушають у подорож в часі, аби запобігти зникненню свого виду. На них чекають захопливі пригоди, зустрічі з динозаврами і квардрокоптерами та десятки випробувань. Чим закінчиться подорож епохами та чи зможуть двоє сміливців змінити хід історії – дивіться у мультфільмі "Пончари. Глобальне заокруглення".

"Скажене весілля-3"

Голова родини Василь Сердюк, ледь встигнувши оговтатися після весілля старшої доньки, дізнається про одруження наймолодшого у родині – сина Захара. Сподівання батька на те, що він обере звичайну дівчинку з села розбилися об жорстоку реальність, адже наречена хлопця, красуня Рада – донька циганського барона! Невістку не оцінили ані мати, ані батько, але вибору немає – кохання не знає меж. Чи витримає серце та подвір’я Василя циганський колорит і як "скаженітимуть" гості цього разу – дивіться в улюбленій українській комедії "Скажене весілля-3".

Містичні пригоди

"Квант часу"

Рой Палвер – заручник незрозумілої часової аномалії. Він ніби існує у комп’ютерній грі з нескінченними життями. Роя вбивали вже кількасот разів усіма можливими способами, після чого чоловік знову прокидався і все повторювалося. У намаганнях отримати відповідь, чому він застряг у часовій петлі та за що його вбивають, Рой з’ясовує, що до цього причетний полковник Вентор. Єдина можливість все змінити – випередити убивць та знищити їх раніше. Чи вдасться Рою розірвати це замкнене коло, дивіться у фільмі "Квант часу" на Київстар ТБ.

"В’язні країни привидів"

Могутні привиди викрадають улюблену онучку поважного губернатора. Сміливців, які наважилися б відправитися у місто привидів – не знаходять. Доводиться відрядити на місію з порятунку кривавого грабіжника, який під час пограбування банку вбив невинних людей. Щоб бандит випадково не втік, на нього одягають костюм з вибухівкою та дають всього п’ять днів на пошуки, інакше герой злетить у повітря. Перспектива – загинути від невідомої сили або від вибухового костюмчику – відверто, так собі, але іншого шляху немає. Про те, як герой буде вириватися з цього замкненого кола та виконувати свою місію – у бойовику-трилері "В’язні країни привидів" на Київстар ТБ.

"Тихе місце-2"

Продовження мега-успішної стрічки, яка зібрала у прокаті 340 мільйонів доларів! Головне правило – жодного звуку. Землю окупували невідомі раніше прибульці, які орієнтуються виключно на звук. Єдина ціль мутантів – знищити усе живе. Родина Еббот вже втратила батька та домівку, тому Евелін з двома маленькими дітьми та первістком на руках змушені вирушити у невідомість, щомиті очікуючи на смертельну зустріч. Але більш небезпечними для героїв стають ті, що вижили, адже борючись за життя, люди збожеволіли і перетворилися на жорстоких та безжальних вбивць. Навколо усі вороги, місія – вижити та перемогти чужоземців.

Дивись ці та більше фільмів у спеціальній добірці кінопрем’єр на Київстар ТБ.