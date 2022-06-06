Добив у полі: на Житомирщині чоловік по-звірячому розправився зі своїм товаришем

Добив у полі: на Житомирщині чоловік по-звірячому розправився зі своїм товаришем

Чоловік, який перебував у розшуку, загинув насильницькою смертю. Поліція викрила і затримала підозрюваного в умисному вбивстві, наразі він під вартою.

До відділення поліції №4 (Хорошів) Житомирського райуправління надійшло повідомлення про зникнення 29-річного жителя с. Бабичівки Курнинської громади. Правоохоронці встановили коло спілкування чоловіка і обставини, за яких його востаннє бачили ще 1 червня.

Про це повідомила пресслужба ГУНП у Житомирській області.

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“Оперативники з’ясували, що розшукуваний того дня перебував зі своїми знайомими у будинку одного з них, у селі сусідньої громади. Однак перевірити отримані відомості щодо його подальшого місцезнаходження, як і поспілкуватись з товаришем чоловіка поліцейські не могли, бо той теж не з’являвся за місцем свого проживання”, - розповів начальник відділення поліції №4 (Хорошів) Житомирського РУП Микола Заречний.

4 червня правоохоронці виявили тіло розшукуваного чоловіка з явними слідами насильницької смерті. Її причину встановлять фахівці судово-медичної експертизи.

“Попередньо встановлено, що ввечері 1 червня у будинку жителя Пулинської громади між потерпілим і його знайомцем, 31-річним з сусіднього села, після вживання спиртного виникла суперечка. Старший за віком чоловік вдарив іншого пустою пляшкою по голові. А потім вивіз у поле і знову вдався до фізичної сили. Отримані травми виявились несумісними з життям потерпілого”, - зазначили у поліції..

Після скоєного чоловік покинув тіло і поїхав геть. Додому він не з’являвся, остерігаючись спілкування з правоохоронцями. 5 червня поліцейські розшукали його у лісі та затримали в порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) КПК України. Вилучені речові докази та автомобіль.

Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Нагадаємо, у Київській області чоловік шваброю забив до смерті товариша.

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