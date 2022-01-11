Добивав дорогою на кладовище: в Одеській області чоловік розправився з боржником

Зловмисник відсидить у тюрмі 13 років.
У Подільському районі 26-річний чоловік прийшов до 42-річного односельця додому нібито по грошовий борг, побив господаря до до втрати свідомості і поволік на кладовище, добиваючи дорогою.
Про це повідомили у поліції Одеської області.
Після скоєного молодик повернувся до оселі вбитого і забрав його мобільний телефон.
Під час досудового розслідування правоохоронці встановили: перед вбивством зловмисник обікрав ще й будинок односельчанки, забравши в жінки велосипед, акумулятор і набір гайкових ключів.
Суд відправив злочинця за ґрати на тринадцять років, зобов’язавши сплатити матері вбитого завдану матеріальну і моральну шкоду в розмірі понад 300 тисяч гривень.
Нагадаємо, в Одеській області у різдвяну ніч сталося жахливе вбивство. Сімейна сварка закінчилася трагедією.
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