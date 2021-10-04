Добові об’єми рівні нулю: Україна призупинила закачування газу в сховища

Станом на 4 жовтня українські газові сховища заповнені на 60%.

Україна призупинила закачування природного газу в свої підземні сховища.

Як свідчать дані держкомпанії – оператора українських газосховищ "Укртрансгаз", станом на ранок 4 жовтня у сховища за добу було закачано 0,00 кубометрів газу. Водночас до цього закачування відбувалось щоденно.

Так, запаси природного газу в українських підземних сховищах (ПСГ) на 4 жовтня становлять 18,875 млрд кубометрів, що майже на 48% менше торішніх показників.

Нагадаємо, від ранку 1 жовтня "Газпром" зупинив транзит газу до Угорщини через територію України. Це сталося після підписання нового, розрахованого на 15 років, контракту на постачання газу в обхід України між урядом Угорщини та російським концерном "Газпром".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав інцидент "ударом" по українсько-угорським відносинам і пообіцяв відповісти.

За різними оцінками, від такого контракту Україна може втратити до 20% обсягів транзиту . Втім, збитки може принести не лише це. По-перше, частину газу Угорщина зберігала у наших сховищах і це також давало гроші. По-друге, саме із Угорщини Україна імпортувала значні обсяги газу за віртуальним реверсом.

. Втім, збитки може принести не лише це. По-перше, частину газу Угорщина зберігала у наших сховищах і це також давало гроші. По-друге, саме із Угорщини Україна імпортувала значні обсяги газу за віртуальним реверсом. У "Нафтогазі" заявили, що газовий контракт Угорщини та Росії призведе до зниження прокачування і збільшення витрат на транспортування блакитного палива через територію України. ГТС доведеться наростити кількість агрегатів для підтримки тиску в системі.

Новини світу: транзит газу до Угорщини через Україну зупинено

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