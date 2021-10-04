Добові об’єми рівні нулю: Україна призупинила закачування газу в сховища

Станом на 4 жовтня українські газові сховища заповнені на 60%.
Україна призупинила закачування природного газу в свої підземні сховища.
Як свідчать дані держкомпанії – оператора українських газосховищ "Укртрансгаз", станом на ранок 4 жовтня у сховища за добу було закачано 0,00 кубометрів газу. Водночас до цього закачування відбувалось щоденно.
Так, запаси природного газу в українських підземних сховищах (ПСГ) на 4 жовтня становлять 18,875 млрд кубометрів, що майже на 48% менше торішніх показників.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав інцидент "ударом" по українсько-угорським відносинам і пообіцяв відповісти.
- За різними оцінками, від такого контракту Україна може втратити до 20% обсягів транзиту. Втім, збитки може принести не лише це. По-перше, частину газу Угорщина зберігала у наших сховищах і це також давало гроші. По-друге, саме із Угорщини Україна імпортувала значні обсяги газу за віртуальним реверсом.
- У "Нафтогазі" заявили, що газовий контракт Угорщини та Росії призведе до зниження прокачування і збільшення витрат на транспортування блакитного палива через територію України. ГТС доведеться наростити кількість агрегатів для підтримки тиску в системі.