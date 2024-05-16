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"Добра воля закінчилася": російські пропагандисти цинічно висловилися щодо українських військовополонених

"Добра воля закінчилася": російські пропагандисти цинічно висловилися щодо українських військовополонених

Військові РФ / фото ілюстративне / Фото: Associated Press

Пропагандисти заявляють, що зараз обмінювати полонених не будуть. 

Російські пропагандисти в ефірах прямо заявляють, що українських військовополонених вони готові вбивати і що здаватися в полон немає сенсу.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав журналіст та блогер Денис Казанський.

“Російський воєнкор Стешин назвав українських військових, які здаються в полон, “смертниками” і натякнув, що здаватися в полон немає сенсу, бо все одно вб'ють. Державна пропаганда РФ відкрито зізнається у військових злочинах”, - наголосив Денис Казанський.

Стешин також в ефірі сказав, що зараз обмінювати полонених не будуть. 

“Всі ігри в добру волю - закінчилися”, - сказав російський військовий злочинець.

Нагадаємо, що Сили спеціальних операцій ЗСУ спільно з бійцями 92-ї окремої штурмової бригади знищили чотирьох та захопивши в полон двох російських окупантів на Харківщині.

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