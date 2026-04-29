"Добрі дрони" атакували аеродроми в окупованому Криму: пролунали численні вибухи

У ніч проти 29 квітня в тимчасово окупованому Криму зафіксовано масовану атаку безпілотників на російські військові об’єкти.

Про це повідомляє Telegram-канал «Кримський вітер» із посиланням на місцевих жителів.

За словами очевидців, вибухи лунали в різних районах півострова, зокрема у Сакському та Кіровському районах. Перед частиною вибухів нібито було чути проліт винищувачів.

Повідомляється, що безпілотники помітили над Старокримським полігоном, а також у районі аеродромів «Кіровське», «Саки» в Новофедорівці та «Гвардійське». Зокрема, у Кіровському районі пролунало кілька потужних вибухів, після яких, за словами підписників, могла початися детонація.

Також вибухи чули в районі Феодосії, Бахчисарая та Севастополя. У центрі Сімферополя російські військові, як стверджують очевидці, намагалися збити дрон, однак безрезультатно.

Окрім цього, зафіксовано атаку на аеродром «Бельбек», де також пролунали вибухи після прольоту авіації. За даними джерел, російська ППО працювала хаотично та не змогла ефективно перехопити всі цілі.

Зокрема, повідомляється про спроби підняти в повітря вертольоти з аеродрому «Кіровське», ймовірно, для їхнього виведення з-під удару.

Наразі офіційної інформації від російської влади щодо наслідків атаки немає. Дані уточнюються.

