"Добрі" дрони долетіли до Уралу: росіяни верещать про вибухи, у небі димні “гриби”
З’явилося відео з кадрами прольоту безпілотника над Єкатеринбургом і Челябінськом.
«Добрі» безпілотники сьогодні вночі долетіли аж до Уралу — у Єкатиренбурзі і Челябінську повідомляють про «бавовну».
Про це пишуть місцеві російські пабліки, передає «Supernova+».
Так, безпілотник долетів до Єкатеринбурга. Російська «Пе-Ве-О» так відчайдушно відбивала атаку, що постраждав житловий будинок.
«На місці події працюють спеціалісти рятувальних служб. Евакуйовано 50 людей. Інформація уточнюється», — повідомив місцевий гауляйтер.
Крім того, вибухи пролунали у «суворому» Челябінську. Зокрема, вибухи лунали у районі Челябінського металургійного комбінату.
Місцеві на відео також повідомляли, що дрони летіли в сторону ЧВВАКУШ. Це — Челябінське вище військове авіаційне Червонопрапорне училище штурманів, яке готує майбутніх військових злочинців, що бомблять мирні українські міста. За інформацією Supernova+, на території училища було два прильоти.
У регіоні діє режим «безпілотної небезпеки». Росіянам радять не виходити з будинків. В аеропортах Пермі, Челябінська та Тобольська також запроваджено обмеження. У Пермському краї оголошено режим «Безпілотної небезпеки».
Нагадаємо, сьогодні вночі, 25 квітня, росіяни завдали масованого удару по Україні.
Зокрема, під атаку потрапили Дніпро, Харків і Біла Церква.