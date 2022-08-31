Добрі спогади дуже важливі для формування особистості: NOVUS сфокусувався на підтримці дітей в Україні

Маленькі українці — наше майбутнє. Їхня підтримка сьогодні - це наше з вами завтра.

Повномасштабна війна, яку розв’язала Росія, принесла в Україну багато горя, але водночас згуртувала людей та бізнес навколо допомоги тим, хто найбільше цього потребує. Так, не стояла осторонь від українців і литовська мережа супермаркетів NOVUS. Від перших днів війни компанія почала роздачу продуктів та товарів першої необхідності нужденим і за шість місяців передала вже понад 285 тисяч продуктових наборів на суму понад 1,4 млн євро (понад 54 млн грн).

А наразі NOVUS сфокусувався на підтримці найбільш вразливої категорії населення - українських дітей, зокрема дітей з інвалідністю, сиріт, а також з малозабезпечених сімей. Оскільки, без перебільшення, діти - це майбутнє нашої країни і саме вони потребують найбільшої уваги не лише у харчуванні, а й збереженні ментального здоров’я. Саме тому компанія, окрім передачі продуктових комплектів, включилася в організацію різноманітних активностей для маленьких українців.

Так, аби допомогти дітям, які через бойові дії покинули свої домівки, та дітям, родини яких опинилися у скрутних умовах, адаптуватися до нових реалій життя та отримати приємні емоції та відчуття безпеки, NOVUS проводить різноматнітні майстер-класи. На таких зустрічах малеча відволікається від буденності, багато посміхається та має нагоду навчитися випікати хліб, готувати піцу й тістечка або розвивати творчі таланти. А ще у NOVUSівській пекарні не забувають, що ми українці, та разом із дітками випікають національні страви - справжню паляницю, яка вже стала символом нашої боротьби.

“Ми фокусуємось на дітях України, яким зараз складніше, ніж зазвичай. Працюємо над тим, щоб регулярно передавати таким сім’ям продукти, адже харчування – це фундаментальна потреба. Проводимо з малечею розвиваючі майстер-класи у наших магазинах: випікаємо паляниці, малюємо піском, намагаємось їх трохи розрадити, приділити увагу діткам, що ростуть без батьків, допомогти адаптуватися тим, хто виратив домівку через війну і був змушений переїхати на нове місце. На майстер-класах передусім піклуємось про комфортний та дружній мікроклімат, адже добрі дитячі спогади дуже важливі для формування особистості. Як бачимо, все не дарма, діти у захваті, і це неабияк мотивує”, – ділиться PR-менеджер мережі Кристина Івченко.

Крім кулінарних розваг до Дня Незалежності України, NOVUS з маленькими українцями створював пісочну анімацію з патріотичними сюжетами.

Водночас компанія спільно з литовським благодійним фондом “Food for Ukraine” продовжує підтримувати малозабезпечені родини з дітьми продуктовими наборами. Щотижня NOVUS роздає таким родинам понад 2 тисячі пакунків, вміст продуктів в якому має тижневий запас. За шість місяців повномасштабної війни компанія також допомогла сотням тисяч українців, зокрема тим, які пережили окупацію, самотнім, людям похилого віку та з інвалідністю.

Наразі, напередодні 1 вересня, NOVUS, наприклад, також проводить збір коштів для допомоги дітям шкільними наборами. Незабаром ці набори знайдуть своїх власників.

Більше того, компанія не збирається на цьому зупинятися і планує продовжувати допомагати малечі, бо їм сьогодні як ніколи потрібна увага та підтримка. Адже, як соціально відповідальний бізнес, мережа супермаркетів NOVUS хоче не лише забезпечити українців базовою потребою у їжі, а й зробити внесок у майбутній розвиток та розбудову України. А майбутнє - це діти.