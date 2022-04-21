Добриво з бананів для городу і саду / pixabay.com

Добриво з бананів: чому не варто викидати шкірку екзотичного фрукту

Добриво з бананів: чому не варто викидати шкірку екзотичного фрукту

Навесні з'являється чимало справ в саду та городі. В квітні та травні дуже важливо правильно висадити та удобрити розсаду, щоб восени отримати чудовий результат. Чудово зарекомендували себе добрива з бананів. Як їх приготувати - читайте в матеріалі ТСН.ua.

В чому користь бананової шкірки

Шкірка банана, як і його м'якоть, дуже багата на поживні речовини. Якщо її висушити, то можна використовувати для підгодівлі великої рогатої худоби, свиней чи кроликів. А завдяки високому вмісту азоту та інших мінералів банани можуть стати чудовим добривом для саду та городу.

Чому добриво з бананів корисне? Все завдяки складу цих фруктів:

близько 40% крохмалю;

кальцій, калій та магній;

вітаміни В, С та А;

велика кількість азоту;

марганець, мідь та антиоксиданти;

до 30% волокон, що складаються з целюлози та геміцелюлози.

Бананова шкірка у складі компосту

Добриво з бананів чудово підходить для городини та саду / pixabay.com

Шкірка з банану є органічним матеріалом, який багатий на калій, магній та залізо, а тому вважається дуже корисною та поживною для росту рослин. Її використовують для покращення якості компосту. Саме ті мінерали, які входять до складу банана, сприяють розвитку мікроорганізмів, що беруть участь у процесі компостування.

Для покращення компосту бананову шкірку потрібно порізати невеликими шматочками. Це пришвидшить її розкладання. Але якщо у вас немає часу, можна просто кинути її у компостну яму без нарізання.

Компост зі шкіркою банана використовується для того, щоб рослини швидше сформували плоди, могли краще протистояти хворобам та вкорінилися без особливих проблем.

Як приготувати натуральне добриво з бананів

Для підживлення саду підійде таке добриво з бананів:

шкірку банана потрібно нарізати невеликими шматочками;

розкласти їх під кущами та маленькими деревами, які потребують підживлення;

ретельно перемішати з землею.

Ідеально додавати таке добриво з бананів в березні-квітні, тоді до теплої пори ваш сад буде повністю готовим.

Для підживлення ґрунту в городі чи квітнику використовують таке добриво з бананів:

нарізати шкірку банана невеликими шматочками;

змішати з харчовими відходами - чудово підійде кавова гуща, яєчна шкарлупа;

розкласти отриману суміш на городі чи квітнику під рослинами;

акуратно перемішати, щоб не пошкодити рослини.

Для кімнатних рослин також підходить добриво з бананів:

бананові шкірки кинути в відро з водою;

вони повинні залишитися там на 2-3 дні;

цією водою потрібно поливати рослини.

Добриво з бананів як природний репелент від комах та шкідників

Добриво з бананів може стати чудовим репелентом від комах / pixabay.com

Шкірка банана ефективна також у боротьбі проти комах та шкідників, наприклад, попелиці. Для створення природного репеленту необхідно:

нарізати шкірку на шматочки;

їх розкласти під рослинами;

присипати невеликою кількістю ґрунту.

Також можна додатково натерти листя рослин внутрішньою стороною шкірки банана. Запах відлякає попелицю та інших шкідників, а самі рослини отримають більше поживних речовин та вітамінів.

Добриво з бананів для помідорів та зелених рослин

Добриво з бананів дуже люблять помідори, адже перегній зі шкірок цих фруктів допомагає значно збільшити урожай.

Також поживні речовини, які містяться в шкірці бананів, підходять для підтримки та покращення росту зелених рослин. Щоб отримати хороший урожай необхідно: