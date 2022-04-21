Добриво з бананів: чому не варто викидати шкірку екзотичного фрукту

Навесні з'являється чимало справ в саду та городі. В квітні та травні дуже важливо правильно висадити та удобрити розсаду, щоб восени отримати чудовий результат. Чудово зарекомендували себе добрива з бананів. Як їх приготувати - читайте в матеріалі ТСН.ua.
В чому користь бананової шкірки
Шкірка банана, як і його м'якоть, дуже багата на поживні речовини. Якщо її висушити, то можна використовувати для підгодівлі великої рогатої худоби, свиней чи кроликів. А завдяки високому вмісту азоту та інших мінералів банани можуть стати чудовим добривом для саду та городу.
Чому добриво з бананів корисне? Все завдяки складу цих фруктів:
- близько 40% крохмалю;
- кальцій, калій та магній;
- вітаміни В, С та А;
- велика кількість азоту;
- марганець, мідь та антиоксиданти;
- до 30% волокон, що складаються з целюлози та геміцелюлози.
Бананова шкірка у складі компосту
Шкірка з банану є органічним матеріалом, який багатий на калій, магній та залізо, а тому вважається дуже корисною та поживною для росту рослин. Її використовують для покращення якості компосту. Саме ті мінерали, які входять до складу банана, сприяють розвитку мікроорганізмів, що беруть участь у процесі компостування.
Для покращення компосту бананову шкірку потрібно порізати невеликими шматочками. Це пришвидшить її розкладання. Але якщо у вас немає часу, можна просто кинути її у компостну яму без нарізання.
Компост зі шкіркою банана використовується для того, щоб рослини швидше сформували плоди, могли краще протистояти хворобам та вкорінилися без особливих проблем.
Як приготувати натуральне добриво з бананів
Для підживлення саду підійде таке добриво з бананів:
- шкірку банана потрібно нарізати невеликими шматочками;
- розкласти їх під кущами та маленькими деревами, які потребують підживлення;
- ретельно перемішати з землею.
Ідеально додавати таке добриво з бананів в березні-квітні, тоді до теплої пори ваш сад буде повністю готовим.
Для підживлення ґрунту в городі чи квітнику використовують таке добриво з бананів:
- нарізати шкірку банана невеликими шматочками;
- змішати з харчовими відходами - чудово підійде кавова гуща, яєчна шкарлупа;
- розкласти отриману суміш на городі чи квітнику під рослинами;
- акуратно перемішати, щоб не пошкодити рослини.
Для кімнатних рослин також підходить добриво з бананів:
- бананові шкірки кинути в відро з водою;
- вони повинні залишитися там на 2-3 дні;
- цією водою потрібно поливати рослини.
Добриво з бананів як природний репелент від комах та шкідників
Шкірка банана ефективна також у боротьбі проти комах та шкідників, наприклад, попелиці. Для створення природного репеленту необхідно:
- нарізати шкірку на шматочки;
- їх розкласти під рослинами;
- присипати невеликою кількістю ґрунту.
Також можна додатково натерти листя рослин внутрішньою стороною шкірки банана. Запах відлякає попелицю та інших шкідників, а самі рослини отримають більше поживних речовин та вітамінів.
Добриво з бананів для помідорів та зелених рослин
Добриво з бананів дуже люблять помідори, адже перегній зі шкірок цих фруктів допомагає значно збільшити урожай.
Також поживні речовини, які містяться в шкірці бананів, підходять для підтримки та покращення росту зелених рослин. Щоб отримати хороший урожай необхідно:
- очищувати листя рослин шкіркою від бананів, щоб відлякувати шкідливих комах;
- закопувати нарізану шматочками шкірку бананів під рослини для збільшення урожайності;
- робити настоянку з води та шкірок банана, щоб поливати городину.