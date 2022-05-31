Добриво з кропиви: що є запорукою чудового врожаю

Добриво з кропиви: як приготувати і в чому його ефективність / Фото: Pexels

Часто садоводи використовують замість хімічних добрив різноманітні натуральні засоби, щоб добитися хорошого врожаю. Одним з найбільш популярних можна назвати добриво з кропиви. Читайте в матеріалі ТСН.ua, чому воно ефективне і як його правильно приготувати.

Добриво з кропиви: в чому його користь

Хоч ця рослина і "кусається", проте в її складі є калій, магній, азот і кальцій. Всі ці поживні речовини необхідні для швидкого росту квітів, кущів та дерев.

Добриво з кропиви допомагає:

відновити і збагатити ґрунт;

стимулювати зростання;

оздоровити рослини (це також профілактика від багатьох хвороб, наприклад, фітофтори);

перешкодити поширенню шкідників (особливо попелиці).

Як правильно вносити

Добриво з кропиви - як правильно вносити / Фото: Pexels

Добриво з кропиви можна вносити двома способами:

на листя;

під корінь.

Щоб приготувати добриво з кропиви для прикореневого підживлення, потрібно розвести вже готовий кропив'яний розчин у воді (співвідношення 1:10). Використовують його під час активного росту рослини до того, як вона почне плодоносити, не частіше 1 раза на два тижні. Відразу до та після внесення добрива, не забудьте рясно полити грядки.

Щоб підживити рослини на листя, розчин з кропиви потрібно розвести з водою у співвідношенні 1:20. Цією сумішшю потрібно поливати грядки не частіше 1 раза на місяць.

Для чого підходить органічне добриво з кропиви

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Добривом з кропиви можна підживлювати практично всі рослини. Йому зрадіють і плодові дерева, і декоративні чагарники, і квіти, і рослини на городі. Особливо ефективним таке підживлення буде для огірків, томатів, болгарського перцю, капусти. Якщо його правильно використовувати, ви зможете зібрати чудовий урожай цих овочів. А ще кропива ефективна для винограду та полуниці.

А ось підживлювати добривами з кропиви часник, цибулю, квасолю, горох і інші бобові спеціалісти не рекомендують. Вони погано переносять надлишок азоту.

Як приготувати добриво з кропиви: рецепти

Як зробити добриво з кропиви / Фото: Pexels

Добрива з кропиви існують різні: є зовсім прості рецепти, для яких потрібно взяти лише воду і саму рослину, а є такі, що складаються з великої кількості інгредієнтів.

Кропива + дріжджі

Таке добриво з кропиви підійде для різних овочевих культур, допоможе покращити їх зростання та наситити коріння корисними речовинами. Для приготування вам потрібно взяти:

відро води (10 л);

10 г сухих дріжджів;

2 жмені сухарів;

2-3 столові ложки цукру;

1/2 відра дрібно нарізаної кропиви (можна додати ще кульбабу).

Як приготувати добриво з кропиви і дріжджів:

Сухарі розмішати у воді та залишити на 1 добу. Потім процідити, додати сухі дріжджі, кропиву та цукор. Залишити цю суміш ще на 24 години.

Отриманий розчин готовий для використання. Перед підживленням його потрібно розвести у 5 відрах води. Вносять таке добриво з кропиви двічі за сезон: навесні та влітку.

Добриво з кропиви для помідорів, огірків

Таке підживлення використовують, якщо розсада помідорів чи огірків ослабла, вони потребують додаткових мінералів і вітамінів. Вам знадобиться:

відро води (10 літрів);

подрібнена кропива;

дерев'яне або пластмасове барило (наприклад, пляшка на 5 літрів з відрізаною верхівкою).

Як приготувати добриво з кропиви за цим рецептом:

Половину барила наповнити кропивою та залити водою, щоб отримати кашеподібну суміш. Залишити на два тижні для бродіння. Заливати водою потрібно не догори, тому що під час бродіння вона буде пінитися і підніматися. Щоб прискорити процес, щодня перемішуйте майбутнє добриво.

Тепер розчин можна використовувати для підживлення. Але перед цим його потрібно розвести з водою (співвідношення 1:10). Поливають таким добривом раз на тиждень всі ослаблені рослини.

Добриво з кропиви і хліба для полуниці

Ця підгодівля чимось нагадує звичайний квас. Досвідченні садівники запевняють, що її дуже любить саме полуниця. Це зелене добриво з кропиви допомагає зробити ягоди великими і соковитими. Для приготування візьміть:

відро води (10 л);

1/2 відра дрібно нарізаної кропиви;

1-2 буханці хліба;

60 г розведених дріжджів.

Як зробити добриво з кропиви:

Складіть всі інгредієнти у відро, ретельно перемішайте та залийте водою, не доливаючи трішки до краю. Накрийте ємність кришкою та залиште на 5-7 днів, щоб "квас" дозрів. Тоді його потрібно злити.

Отриману рідину розводять водою у співвідношенні 1:10 та поливають нею кущі полуниці, а також ягідні кущі, дерева, овочі.

Як зробити мульчу з кропиви

Мульча - захисний шар, який використовують, щоб покрити верхню частину ґрунту між рослинами чи навколо них. Вона допомагає врегулювати водяний та повітряний режими. Після того, як ви процідили добриво з кропиви, у вас будуть залишатися відходи. А саме - подрібнена зелень цієї рослини. Кропив'яне бадилля може стати чудовою мульчею для грядок.

Дрібно порізану кропиву потрібно залишити на сонці на 2-3 дні, а потім додавати в лунки невеликими порціями (2-3 жменьки).

Мульча з кропиви буде корисною для розсади та однорічних рослин в період вегетації. Однак не переборщіть з мульчею, тому що надлишок поживних речовин може призвести до надмірного зростання зелені, що нашкодить цвітінню.