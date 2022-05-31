Добриво з кропиви: що є запорукою чудового врожаю

Часто садоводи використовують замість хімічних добрив різноманітні натуральні засоби, щоб добитися хорошого врожаю. Одним з найбільш популярних можна назвати добриво з кропиви. Читайте в матеріалі ТСН.ua, чому воно ефективне і як його правильно приготувати.
Добриво з кропиви: в чому його користь
Хоч ця рослина і "кусається", проте в її складі є калій, магній, азот і кальцій. Всі ці поживні речовини необхідні для швидкого росту квітів, кущів та дерев.
Добриво з кропиви допомагає:
- відновити і збагатити ґрунт;
- стимулювати зростання;
- оздоровити рослини (це також профілактика від багатьох хвороб, наприклад, фітофтори);
- перешкодити поширенню шкідників (особливо попелиці).
Як правильно вносити
Добриво з кропиви можна вносити двома способами:
- на листя;
- під корінь.
Щоб приготувати добриво з кропиви для прикореневого підживлення, потрібно розвести вже готовий кропив'яний розчин у воді (співвідношення 1:10). Використовують його під час активного росту рослини до того, як вона почне плодоносити, не частіше 1 раза на два тижні. Відразу до та після внесення добрива, не забудьте рясно полити грядки.
Щоб підживити рослини на листя, розчин з кропиви потрібно розвести з водою у співвідношенні 1:20. Цією сумішшю потрібно поливати грядки не частіше 1 раза на місяць.
Для чого підходить органічне добриво з кропиви
Добривом з кропиви можна підживлювати практично всі рослини. Йому зрадіють і плодові дерева, і декоративні чагарники, і квіти, і рослини на городі. Особливо ефективним таке підживлення буде для огірків, томатів, болгарського перцю, капусти. Якщо його правильно використовувати, ви зможете зібрати чудовий урожай цих овочів. А ще кропива ефективна для винограду та полуниці.
А ось підживлювати добривами з кропиви часник, цибулю, квасолю, горох і інші бобові спеціалісти не рекомендують. Вони погано переносять надлишок азоту.
Як приготувати добриво з кропиви: рецепти
Добрива з кропиви існують різні: є зовсім прості рецепти, для яких потрібно взяти лише воду і саму рослину, а є такі, що складаються з великої кількості інгредієнтів.
Кропива + дріжджі
Таке добриво з кропиви підійде для різних овочевих культур, допоможе покращити їх зростання та наситити коріння корисними речовинами. Для приготування вам потрібно взяти:
- відро води (10 л);
- 10 г сухих дріжджів;
- 2 жмені сухарів;
- 2-3 столові ложки цукру;
- 1/2 відра дрібно нарізаної кропиви (можна додати ще кульбабу).
Як приготувати добриво з кропиви і дріжджів:
- Сухарі розмішати у воді та залишити на 1 добу. Потім процідити, додати сухі дріжджі, кропиву та цукор.
- Залишити цю суміш ще на 24 години.
Отриманий розчин готовий для використання. Перед підживленням його потрібно розвести у 5 відрах води. Вносять таке добриво з кропиви двічі за сезон: навесні та влітку.
Добриво з кропиви для помідорів, огірків
Таке підживлення використовують, якщо розсада помідорів чи огірків ослабла, вони потребують додаткових мінералів і вітамінів. Вам знадобиться:
- відро води (10 літрів);
- подрібнена кропива;
- дерев'яне або пластмасове барило (наприклад, пляшка на 5 літрів з відрізаною верхівкою).
Як приготувати добриво з кропиви за цим рецептом:
- Половину барила наповнити кропивою та залити водою, щоб отримати кашеподібну суміш. Залишити на два тижні для бродіння.
- Заливати водою потрібно не догори, тому що під час бродіння вона буде пінитися і підніматися.
- Щоб прискорити процес, щодня перемішуйте майбутнє добриво.
Тепер розчин можна використовувати для підживлення. Але перед цим його потрібно розвести з водою (співвідношення 1:10). Поливають таким добривом раз на тиждень всі ослаблені рослини.
Добриво з кропиви і хліба для полуниці
Ця підгодівля чимось нагадує звичайний квас. Досвідченні садівники запевняють, що її дуже любить саме полуниця. Це зелене добриво з кропиви допомагає зробити ягоди великими і соковитими. Для приготування візьміть:
- відро води (10 л);
- 1/2 відра дрібно нарізаної кропиви;
- 1-2 буханці хліба;
- 60 г розведених дріжджів.
Як зробити добриво з кропиви:
- Складіть всі інгредієнти у відро, ретельно перемішайте та залийте водою, не доливаючи трішки до краю.
- Накрийте ємність кришкою та залиште на 5-7 днів, щоб "квас" дозрів. Тоді його потрібно злити.
Отриману рідину розводять водою у співвідношенні 1:10 та поливають нею кущі полуниці, а також ягідні кущі, дерева, овочі.
Як зробити мульчу з кропиви
Мульча - захисний шар, який використовують, щоб покрити верхню частину ґрунту між рослинами чи навколо них. Вона допомагає врегулювати водяний та повітряний режими. Після того, як ви процідили добриво з кропиви, у вас будуть залишатися відходи. А саме - подрібнена зелень цієї рослини. Кропив'яне бадилля може стати чудовою мульчею для грядок.
Дрібно порізану кропиву потрібно залишити на сонці на 2-3 дні, а потім додавати в лунки невеликими порціями (2-3 жменьки).
Мульча з кропиви буде корисною для розсади та однорічних рослин в період вегетації. Однак не переборщіть з мульчею, тому що надлишок поживних речовин може призвести до надмірного зростання зелені, що нашкодить цвітінню.