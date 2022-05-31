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Добриво з кропиви: що є запорукою чудового врожаю

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Добриво з кропиви: що є запорукою чудового врожаю

Добриво з кропиви: як приготувати і в чому його ефективність / Фото: Pexels

Часто садоводи використовують замість хімічних добрив різноманітні натуральні засоби, щоб добитися хорошого врожаю. Одним з найбільш популярних можна назвати добриво з кропиви. Читайте в матеріалі ТСН.ua, чому воно ефективне і як його правильно приготувати.

Добриво з кропиви: в чому його користь

Хоч ця рослина і "кусається", проте в її складі є калій, магній, азот і кальцій. Всі ці поживні речовини необхідні для швидкого росту квітів, кущів та дерев.

Добриво з кропиви допомагає:

  • відновити і збагатити ґрунт;
  • стимулювати зростання;
  • оздоровити рослини (це також профілактика від багатьох хвороб, наприклад, фітофтори);
  • перешкодити поширенню шкідників (особливо попелиці).

Як правильно вносити

Добриво з кропиви - як правильно вносити / © Pexels
Добриво з кропиви - як правильно вносити / Фото: Pexels

Добриво з кропиви можна вносити двома способами:

  • на листя;
  • під корінь.

Щоб приготувати добриво з кропиви для прикореневого підживлення, потрібно розвести вже готовий кропив'яний розчин у воді (співвідношення 1:10). Використовують його під час активного росту рослини до того, як вона почне плодоносити, не частіше 1 раза на два тижні. Відразу до та після внесення добрива, не забудьте рясно полити грядки.

Щоб підживити рослини на листя, розчин з кропиви потрібно розвести з водою у співвідношенні 1:20. Цією сумішшю потрібно поливати грядки не частіше 1 раза на місяць.

Для чого підходить органічне добриво з кропиви

Добривом з кропиви можна підживлювати практично всі рослини. Йому зрадіють і плодові дерева, і декоративні чагарники, і квіти, і рослини на городі. Особливо ефективним таке підживлення буде для огірків, томатів, болгарського перцю, капусти. Якщо його правильно використовувати, ви зможете зібрати чудовий урожай цих овочів. А ще кропива ефективна для винограду та полуниці.

А ось підживлювати добривами з кропиви часник, цибулю, квасолю, горох і інші бобові спеціалісти не рекомендують. Вони погано переносять надлишок азоту.

Як приготувати добриво з кропиви: рецепти

Як зробити добриво з кропиви / © Pexels
Як зробити добриво з кропиви / Фото: Pexels

Добрива з кропиви існують різні: є зовсім прості рецепти, для яких потрібно взяти лише воду і саму рослину, а є такі, що складаються з великої кількості інгредієнтів.

Кропива + дріжджі

Таке добриво з кропиви підійде для різних овочевих культур, допоможе покращити їх зростання та наситити коріння корисними речовинами. Для приготування вам потрібно взяти:

  • відро води (10 л);
  • 10 г сухих дріжджів;
  • 2 жмені сухарів;
  • 2-3 столові ложки цукру;
  • 1/2 відра дрібно нарізаної кропиви (можна додати ще кульбабу).

Як приготувати добриво з кропиви і дріжджів:

  1. Сухарі розмішати у воді та залишити на 1 добу. Потім процідити, додати сухі дріжджі, кропиву та цукор.
  2. Залишити цю суміш ще на 24 години.

Отриманий розчин готовий для використання. Перед підживленням його потрібно розвести у 5 відрах води. Вносять таке добриво з кропиви двічі за сезон: навесні та влітку.

Добриво з кропиви для помідорів, огірків

Таке підживлення використовують, якщо розсада помідорів чи огірків ослабла, вони потребують додаткових мінералів і вітамінів. Вам знадобиться:

  • відро води (10 літрів);
  • подрібнена кропива;
  • дерев'яне або пластмасове барило (наприклад, пляшка на 5 літрів з відрізаною верхівкою).

Як приготувати добриво з кропиви за цим рецептом:

  1. Половину барила наповнити кропивою та залити водою, щоб отримати кашеподібну суміш. Залишити на два тижні для бродіння.
  2. Заливати водою потрібно не догори, тому що під час бродіння вона буде пінитися і підніматися.
  3. Щоб прискорити процес, щодня перемішуйте майбутнє добриво.

Тепер розчин можна використовувати для підживлення. Але перед цим його потрібно розвести з водою (співвідношення 1:10). Поливають таким добривом раз на тиждень всі ослаблені рослини.

Добриво з кропиви і хліба для полуниці

Ця підгодівля чимось нагадує звичайний квас. Досвідченні садівники запевняють, що її дуже любить саме полуниця. Це зелене добриво з кропиви допомагає зробити ягоди великими і соковитими. Для приготування візьміть:

  • відро води (10 л);
  • 1/2 відра дрібно нарізаної кропиви;
  • 1-2 буханці хліба;
  • 60 г розведених дріжджів.

Як зробити добриво з кропиви:

  1. Складіть всі інгредієнти у відро, ретельно перемішайте та залийте водою, не доливаючи трішки до краю.
  2. Накрийте ємність кришкою та залиште на 5-7 днів, щоб "квас" дозрів. Тоді його потрібно злити.

Отриману рідину розводять водою у співвідношенні 1:10 та поливають нею кущі полуниці, а також ягідні кущі, дерева, овочі.

Як зробити мульчу з кропиви

Мульча - захисний шар, який використовують, щоб покрити верхню частину ґрунту між рослинами чи навколо них. Вона допомагає врегулювати водяний та повітряний режими. Після того, як ви процідили добриво з кропиви, у вас будуть залишатися відходи. А саме - подрібнена зелень цієї рослини. Кропив'яне бадилля може стати чудовою мульчею для грядок.

Дрібно порізану кропиву потрібно залишити на сонці на 2-3 дні, а потім додавати в лунки невеликими порціями (2-3 жменьки).

Мульча з кропиви буде корисною для розсади та однорічних рослин в період вегетації. Однак не переборщіть з мульчею, тому що надлишок поживних речовин може призвести до надмірного зростання зелені, що нашкодить цвітінню.

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