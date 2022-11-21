Добрий дідусь, який приносить подарунки: хто такий святий Миколай і коли він приходить до діток

День святого Миколая — особливе свято, на яке з нетерпінням чекають діти. Саме з нього в Україні традиційно розпочинається цикл зимових свят. Читайте в матеріалі ТСН.ua про історію цього свята, традиції дня святого Миколая та цікаві факти.

Напевно кожен з нас пам'ятає, як в дитинстві прокидався (чи прокидалася) з відчуттям, що сьогодні трапиться щось особливо чарівне та казкове. За вікном йшов сніг, а під подушкою вже чекав подарунок від доброго дідуся — святого Миколая. Саме з нього розпочинався цикл новорічних свят.

День святого Миколая традиційно святкуватимуть 6 грудня за Григоріанським календарем та 19 грудня за Юліанським календарем. В Україні віряни східного обряду та греко-католики дотримуються Юліанського календаря. 2022 року свято припадає на понеділок, 19 грудня.

І якщо дітлахи цьогоріч шукатимуть подарунки під подушкою та біля ліжка, то дорослі чекатимуть на зведення Генштабу. Адже для українців 2022 року справжнє диво створюють воїни ЗСУ.

Однак, традиції на День святого Миколая обмежуються не лише сюрпризами, які приносить добрий дідусь. Є багато інших звичаїв українського народу. А ще — багато цікавих фактів, які пов'язані з цим святом.

Хто такий святий Миколай: історія свята

Хто такий святий Миколай: історія свята

Згідно з легендою святий Миколай був не лише покровителем дітей, він також захищав мандрівників в дорозі. Цікаво, що його постать цілком реальна. Сучасні герої носять медичні халати та берці, а ось свого часу справжнім захисником вважався саме цей сивочолий дідусь, якого можна зустріти на листівках в грудні.

Жив чоловік, який потім став всесвітньо відомим святим Миколаєм або Санта Клаусом, в другій половині III століття. Прославився він своєю чуйністю, добротою, допомогою тим, хто потребував її. За переказами народився він в місті Патари (Лікія) у сім'ї правовірних християн. З раннього дитинства хлопчик відрізнявся особливою чуйністю та любов'ю до інших людей, роздавав убогим монети, допомагав словом і ділом. За це він отримав особливу шану і навіть був піднесений до рангу святих.

Коли святий Миколай виріс, то вів доволі аскетичний спосіб життя. Він переїхав до міста Мира, щоб там присвятити себе наукам, але життя склалося в нього зовсім по-іншому. Його дядько, який був єпископом, висвятим племінника в священники. Коли хлопцю виповнилося 18 років, його батьки померли. Отримав він від них у спадок чималі статки, які майже всі роздав бідним.

Чому чоловіка піднесли до ранку святих? Він дуже опікувався бідними, особливо дітьми. Час від часу приносив до будинків їжу, теплі речі, іграшки. Але робив добрі справи переважно вночі, щоб про нього не дізналися. Однак, йшов час і містяни все ж здогадалися, хто приносить їм подарунки.

Щоб віддячити Миколаю, вони обрали його своїм єпископом. 325 року він навіть відвідав Перший Вселенський Собор, який проходив у Нікеї. За своє життя святий зробив чимало добрих справ. Він не лише допомагав їжею та іграшками, але й визволяв полонених, допомагав нужденним та рятував тих, кого невинно засудили до смертної кари.

Святий Миколай безмірно любив людей і цінував кожного. Навіть після смерті, за легендою, він продовжував творити добро, адже його мощі зцілювали немощних та хворих.

В більшості країн Європи саме день святого Миколая вважають найбільшим новорічним святом. Діти пишуть доброму дідусеві листи з побажаннями отримати від нього подарунки.

День святого Миколая: традиції

День святого Миколая: традиції / Фото: Pexels

Звичайно, головною традицією на День святого Миколая є написання малечею листів, в яких вони описують свої бажання. Але це — не єдині звичаї цього дня.

Дарування подарунків пов'язане з однією легендою. Розповідають, що якось Миколай допоміг трьом бідним дівчатам, які не мали приданого, вийти заміж. Через бідність батько дівчат навіть думав віддати їх в дім розпусти, щоб вони там заробляли додаткові кошти.

Миколай вночі тихцем пробрався через вікно в оселю родини і підкинув три мішечки з золотими монетами, щоб кожна з дівчат могла купити собі на них придане. Існує ще одна версія — Миколай закинув мішечки через димар, тому що вікна були зачинені. Мішечки розв'язалися, а монети потрапили в шкарпетки, які сушилися біля каміну. Звідси і пішла європейська традиція класти подарунки у шкарпетки.

В Україні ця традиція поки не прижилася. Тут за звичаєм святий Миколай залишає подарунки під подушкою або біля ліжка. Однак в деяких регіонах на заході країни існувала традиція ставити на підвіконня черевички. Слухняні дітки знаходили в них зранку подарунок, а ті, хто був неслухняним цілий рік, різочку або шматочок вугілля.

На день святого Миколая прийнято готувати з малечею спеціальне печиво — миколайчиків / Фото: Pexels

Існує ще одна традиція — готувати з малечею спеціальне печиво, яке називається "миколайчики", а потім пригощати ним друзів та гостей. Печиво має форму сніжинок, адже після Дня святого Миколая вже традиційно починається справжня зима.

В дорослих були свої розваги на День святого Миколая. Наприклад, на Слобожанщині селяни збиралися після служби в церкві і разом варили пиво. А на Харківщині існувала традиція святкувати Миколині святки, які тривали три дні. Традиційно готували узвар та кутю. На Поділлі існував звичай "полазника" — в будинок першою повинна була зайти людина з позитивною енергією.

В деяких країнах існує легенда, що святий Миколай приходить не один. До слухняних дітлахів дідуся супроводжують двоє янголятків, а до неслухняних — двоє чортиків.

Як День святого Миколая з'явився в Україні

Резиденція святого Миколая в Києві / Фото: commons.wikimedia.org

Вперше День святого Миколая почали святкувати в Німеччині в Середні Віки. Батьки почали таємно дарувати своїм дітям подарунки, щоб вони повірили в Чудотворця.

Саме з Німеччини звичай святкувати розповсюдився сусідніми країнами. А в Україну свято прийшло з Польщі. Спочатку святкували лише на заході країни.

Існує ще одна версія, як День святого Миколая потрапив в Україну. Деякі історики стверджують, що українці почали святкувати його ще за часів Київської Русі, коли князь Всеволод Ярославович встановив політичні зв'язки з Римом.

Цікаві факти про День святого Миколая

Святий Миколай — справжній святий, а не вигаданий персонаж. Чоловік заслужив своє звання благочестивими справами та допомогою бідним. Через те, що святий Миколай в реальності рано залишився без батьків, його вважають захисником сиріт. В дитячих будинках обов'язково влаштовують святкування з подарунками. За легендою подарунок від святого Миколая може отримати лише та дитина, яка була слухняною цілий рік. Якщо ж малече не слухалася старших, вередувала, тоді під подушкою знайде різку. Вважається, що святий Миколай або його батьки жити біля моря та, можливо, працювали рибалками. Тому його вважають ще й захисником моряків. Під час шторму моляться святому, щоб він втихомирив стихію. Святого Миколая знають в усьому світі, але його батьківщиною вважається Туреччина. Там жили його батьки та народився сам чоловік. Вчені провели цікаве дослідження, щоб дізнатися, як виглядав святий Миколай. Згідно з даними, його зріст був 167 см, шкіра була оливкового кольору, а очі — карі. Припускають, що святий також був вегетаріанцем.

Три сильні молитви до святого Миколая Чудотворця

Молитва до святого Миколая / Фото: Pexels

Чудотворна молитва до святого Миколая:

О всеблагий отче наш Миколаю, пастирю й учителю всіх, хто з вірою звертається під захист твій і теплою молитвою благає тебе: поспіши й захисти отару Христову від вовків, що гублять її. Україну нашу і всяку країну християнську, і весь світ захисти і збережи святими твоїми молитвами від землетрусу наступу чужинців і народних заколотів, міжусобиці; від голоду, пошести, потопу, вогню, меча і наглої смерти всяку людину охорони.

І як помилував ти трьох мужів, що у в’язниці сиділи, та спас їх від гніву царського й кари смертної, так помилуй і нас, що розумом, словом і ділом у темряві гріхів перебуваємо. Спаси нас від гніву Божого й вічної кари: щоб твоїм заступництвом і поміччю та Своєю благодаттю й милосердям подав нам Христос Бог тихо і без гріха прожити на цім світі, і не засудив нас стояти ліворуч, а сподобив стати праворуч з усіма святими. Амінь.

Молитва до святого Миколая про подолання труднощів у житті:

Великий угоднику і святителю Божий Миколаю, пастирю й учителю всіх, хто зі щирим проханням вдається за твоєю допомогою! Ти допомагав тим, які до тебе вдавалися, допоможи й мені в усіх труднощах і потребах життя мого. Коли прийде хвилина, де сила моя заслабка, де труднощі, що стають на дорозі життя мого, завеликі для мене, ти, угоднику Божий, подай мені помічну твою руку і стань мені на охорону, як ставав завжди тим, хто у труд­нощах і небезпеці пам’ятав про тебе. Поблагослови мене святительською твоєю рукою, настав на стежку добру, запали в мені віру непохитну і моли Христа Бога спастися душі моїй. Амінь.

Молитва до святого Миколая про здоров'я дітей:

О, пресвятої Божий Угодник, Святий Микола Чудотворець.

Даруй ласку на одужання мого улюбленого чада.

Прошу, прости мені гріховну скорботу і не гнівайся на мене за невігластво.

Амінь.