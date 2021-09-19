Добрий ранок: побажання доброго ранку у прозі, своїми словами, в картинках

Побажайте рідній людині доброго ранку теплими словами або гарною картинкою.

Ранок задає тон всьому подальшому дню. "Вважають, що успіх приходить до тих, хто рано встає. Ні: успіх приходить до тих, хто прокидається в гарному настрої", - сказав колись видатний французький драматург Марсель Ашар. Надішліть своїм друзям, близьким та рідним побажання гарного дня або тематичну листівку, та зробіть їхнє утро теплим і приємним.

Побажання доброго ранку

Хай сонячний промінчик цього ранку стане початком доброї дороги цього дня! Нехай добрим буде це початок! Бажаю тобі самого щасливого ранку для прекрасного дня!

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За вікном мрячить дощик, хмаринки закривають синяву небес, а я хочу побажати тобі доброго ранку і гарного настрою, бадьорості та яскравих посмішок сьогодні.

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З добрим ранком, ненаглядне моє сонечко! Нехай пробудження буде тільки в радість, а чашечка ароматної кави підбадьорить тебе, щоб вистачило сил та енергії для нового дня!

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Зрання тобі! Чудово розумію, що тобі солодко спалося і зовсім не хочеться вставати. Але пора, пора починати новий день! Удача і успіх вже чекають на тебе! Так що – підйом!

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Бажаю тобі самого вдалого старту з ранку, і нехай всі зустрічі проходять на позитиві. Прекрасного самопочуття, вірних рішень і щирих посмішок.

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Нехай ранковий настрій буде таким же свіжим, як тільки що змелена кава! Хай буде з тобою бадьорість і нехай бадьорість тече в тобі!

Листівки доброго ранку

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