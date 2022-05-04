Добро неодмінно переможе зло: МЗС вдячне Папі Римському за зусилля заради миру в Україні

Добро неодмінно переможе зло: МЗС вдячне Папі Римському за зусилля заради миру в Україні

Римський понтифік констатував, що Москва проігнорувала всі заклики Ватикану до припинення війни.

Міністерство закордонних справ України вдячне Папі Римському Франциску за зусилля зі встановлення справедливого миру та зупинення війни.

Про це заявив речник МЗС Олег Ніколенко, - пише Укрінформ.

«Вдячні за зусилля Папи Римського зі встановлення справедливого миру та зупинення війни, яка жодним чином не була спровокована Україною, НАТО чи будь-якою іншою третьою стороною. І для понтифіка, і для цілого світу зараз стало абсолютно очевидно, що ні Росія, ні особисто Путін не налаштовані на припинення кровопролиття на українській землі», - заявив Ніколенко.

Римський понтифік констатував, що Москва проігнорувала всі заклики Ватикану до припинення війни. Натомість Україна підтверджує свою прихильність до діалогу та вчергове поновлює запрошення Папі Римському здійснити візит до Києва.

«Віримо, що добро неодмінно переможе зло. Закликаємо Святійшого Отця продовжувати молитися за українців та докладати зусиль заради миру в Україні», - підкреслив він.

Крім того, Папа також сказав, що готовий зустрітися з президентом країни-агресорки Володимиром Путіним у Москві. Водночас до Києва їхати Папа Римський не бачить сенсу.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Росія попереджала Угорщину про війну в Україні.

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