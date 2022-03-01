"Добро пожаловать в ад": у Чернігівській області з'явилася реклама для російських окупантів

Написи з'являються на бордах вулиць.

У Чернігівській області з'явилася нова соціальна реклама - спеціально для російських окупантів.

По це повідомляє Чернігівський обласний ТЦК та СП.

Флешмоб реклами для російських загарбників шириться українськими містами. Тепер написи на бордах з'явилися на вулицях Житомирської області,яка потерпає від ворожих обстрілів.