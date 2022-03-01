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"Добро пожаловать в ад": у Чернігівській області з'явилася реклама для російських окупантів

"Добро пожаловать в ад": у Чернігівській області з'явилася реклама для російських окупантів

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"Добро пожаловать в ад": у Чернігівській області з'явилася реклама для російських окупантів

Написи з'являються на бордах вулиць.

У Чернігівській області з'явилася нова соціальна реклама - спеціально для російських окупантів.

По це повідомляє Чернігівський обласний ТЦК та СП.

Тим часом у Чернігові з'явилася нова соціальна реклама. Фото: Владислав Кухар #StopRussianAggression #RussiaInvadedUkraine #RussiaInvadesUkraine

Опубліковано Чернігівський обласний ТЦК та СП Вівторок, 1 березня 2022 р.

Флешмоб реклами для російських загарбників шириться українськими містами. Тепер написи на бордах з'явилися на вулицях Житомирської області,яка потерпає від ворожих обстрілів.

Флешмоб шириться містами. Міський голова Ніжина заявляє, що їх соціальна реклама краща. #StopRussianAggression #RussiaInvadedUkraine #RussiaInvadesUkraine

Опубліковано Чернігівський обласний ТЦК та СП Вівторок, 1 березня 2022 р.

Мирні мешканці по всій Україні голіруч кидаються на ворога, щоб зупинити ворожу техніку 

Мирні мешканці по всій Україні голіруч кидаються на ворога, щоб зупинити ворожу техніку 

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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