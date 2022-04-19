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Доброчесність онлайн: чому не варто поширювати пости про "все дуже погано"

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Доброчесність онлайн: чому не варто поширювати пости про "все дуже погано"

pixabay.com

Так ви допомагаєте ворогу сіяти паніку, адже супротивник намагається демотивувати українців.

Центр протидії дезінформації при РНБО України та Офіс доброчесності НАЗК у рамках проєкту "Доброчесність онлайн" інформують, як подолати тотальний песимізм під час війни.

Про це йдеться у повідомленні Центру протидії дезінформації у Telegram-каналі.

Не поширюйте пости в стилі "все дуже погано, ми програємо, але нам про це не говорять".

Так ви допомагаєте ворогу сіяти паніку, адже супротивник намагається демотивувати українців. 

"Пам’ятайте! ЗСУ сильні. Громадяни сильні. Президент та держава сильні. Ми стоїмо. Ми не віддамо свою територію та незалежність", - йдеться у повідомленні. 

Зараз будь-який правильний вчинок українця, зокрема у цифровому просторі, наближає Україну до перемоги. 

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