Доброчесність онлайн: як поводитися у мережі, щоб протидіяти дезінформації та фейкам під час війни

Зараз будь-який правильний вчинок українця, зокрема у цифровому просторі, наближає нас до перемоги.
Центр протидії дезінформації при РНБО України та Офіс доброчесності НАЗК у рамках проєкту «Доброчесність онлайн» нагадують, як поводитися у мережі, щоб протидіяти дезінформації та фейкам під час війни.
Про це йдеться у повідомленні Центру протидії дезінформації у Telegram-каналі.
Не допомагайте ворогу сіяти паніку - не поширюйте "перевірену інфу, яку сказали тямучі люди від тещі братового кума".
Такі повідомлення агресор запускає під прикриттям "сарафанного радіо", щоб ніхто не замислювався щодо першоджерела поширюваної інформації
Пам’ятайте! Зараз будь-який правильний вчинок українця, зокрема у цифровому просторі, наближає нас до перемоги
"Боремо інфотерор разом!", - йдеться у повідомленні.
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