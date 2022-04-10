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Доброчесність онлайн: як поводитися у мережі, щоб протидіяти дезінформації та фейкам під час війни

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Доброчесність онлайн: як поводитися у мережі, щоб протидіяти дезінформації та фейкам під час війни

Pexels

Зараз будь-який правильний вчинок  українця, зокрема у цифровому просторі, наближає нас до перемоги.

Центр протидії дезінформації при РНБО України та Офіс доброчесності НАЗК у рамках проєкту «Доброчесність онлайн» нагадують, як поводитися у мережі, щоб протидіяти дезінформації та фейкам під час війни.

Про це йдеться у повідомленні Центру протидії дезінформації у Telegram-каналі. 

Не допомагайте ворогу сіяти паніку - не поширюйте "перевірену інфу, яку сказали тямучі люди від тещі братового кума". 

Такі повідомлення агресор запускає під прикриттям "сарафанного радіо", щоб ніхто не замислювався щодо першоджерела поширюваної інформації 

Пам’ятайте! Зараз будь-який правильний вчинок  українця, зокрема у цифровому просторі, наближає нас до перемоги

"Боремо інфотерор разом!", - йдеться у повідомленні. 

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