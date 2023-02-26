Добровільна мобілізація: у МВС розповіли, як готують українців у "Гвардії наступу"

Спочатку на навчання та тренування відбуде "кістяк" бригад, а згодом до них приєднаються новобранці.

Підготовка бійців восьми нових бригад "Гвардії наступу", яка формується, триватиме від 2-х до 4-х місяців.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

За його словами, спочатку на навчання та тренування відбуде "кістяк" бригад, тобто діючі військовослужбовці та працівники системи МВС, які вже мають досвід служби, зокрема й бойовий досвід. Згодом до них поступово приєднуватимуться нові бійці – з числа добровольців, відібраних під час рекрутингової кампанії до бригад "Гвардії наступу", що триває.

Паралельно триватиме процес матеріально-технічного й майнового комплектування, а також фінансового забезпечення нових бригад, їх логістики та решти систем забезпечення й підтримки.

"Ми маємо вчасно заправити техніку, вчасно її зремонтувати. Це великий процес, який триває паралельно з формуванням бригад. Ми розуміємо, що сам військовий не має думати ні про що [інше], як посилити свої навички, про свій професійний рівень і про дії на полі бою, щоб уберегти один одного, щоб виконати бойову задачу. Все інше мають забезпечити люди, які в тому числі сидять в кабінетах", – відзначив Клименко.

Нагадаємо, що на початку лютого в МВС почали формувати вісім штурмових бригад "Гвардія наступу". У МВС розповіли, що українці дуже активно подають заявки на вступ до штурмових бригад "Гвардії наступу". Набір відкритий і для чоловіків, і для жінок.

Військовий експерт Ігор Романенко припустив, що ці бригади почнуть застосовувати на полі бою, коли ЗСУ успішно виконають стратегічну оборонну операцію.

До "Гвардії наступу" вже записалося понад 20 тисяч добровольців: як відбувається відбір?

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