Добровільна мобілізація: у МВС розповіли, як готують українців у "Гвардії наступу"

Спочатку на навчання та тренування відбуде "кістяк" бригад, а згодом до них приєднаються новобранці.
Підготовка бійців восьми нових бригад "Гвардії наступу", яка формується, триватиме від 2-х до 4-х місяців.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в ефірі загальнонаціонального телемарафону.
За його словами, спочатку на навчання та тренування відбуде "кістяк" бригад, тобто діючі військовослужбовці та працівники системи МВС, які вже мають досвід служби, зокрема й бойовий досвід. Згодом до них поступово приєднуватимуться нові бійці – з числа добровольців, відібраних під час рекрутингової кампанії до бригад "Гвардії наступу", що триває.
Паралельно триватиме процес матеріально-технічного й майнового комплектування, а також фінансового забезпечення нових бригад, їх логістики та решти систем забезпечення й підтримки.
"Ми маємо вчасно заправити техніку, вчасно її зремонтувати. Це великий процес, який триває паралельно з формуванням бригад. Ми розуміємо, що сам військовий не має думати ні про що [інше], як посилити свої навички, про свій професійний рівень і про дії на полі бою, щоб уберегти один одного, щоб виконати бойову задачу. Все інше мають забезпечити люди, які в тому числі сидять в кабінетах", – відзначив Клименко.
Нагадаємо, що на початку лютого в МВС почали формувати вісім штурмових бригад "Гвардія наступу". У МВС розповіли, що українці дуже активно подають заявки на вступ до штурмових бригад "Гвардії наступу". Набір відкритий і для чоловіків, і для жінок.
Військовий експерт Ігор Романенко припустив, що ці бригади почнуть застосовувати на полі бою, коли ЗСУ успішно виконають стратегічну оборонну операцію.
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