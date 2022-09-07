Добровільно пішли на співпрацю з окупантами: в Запорізькій області викрили 5 колаборантів

5 колаборантів добровільно погодилися на співпрацю з окупантами. Одного судитимуть, ще 4 повідомлено про підозру.

В Україні викрили п’ятьох громадян, які добровільно пішли на співпрацю з окупантами та були призначені "на посади" у псевдоорганах на окупованій частині Запорізької області. Чотирьом із них повідомили про підозру, щодо ще одного - до суду скеровано обвинувальний акт.

Про це повідомили у Запорізькій обласній прокуратурі.

Один із колаборантів - мешканець Одещини, у червні 2022 року прийняв пропозицію окупантів та обійняв псевдопосаду керівника "Великобелозёрского районного отдела милиции".

Інший, житель селища Дніпрорудного, очолив так званий "Днепрорудненский районный отдел милиции".

Ще одна "приверженка руского міра" у травні 2022 року погодилася на запропоновану окупантами псевдопосаду "председателя Кирилловской поселковой администрации".

А мешканець Бердянська, який раніше працював в районних електромережах, вирішив стати "головою" Андріївської громади.

Чотирьом зрадникам прокурори Запорізької обласної прокуратури повідомили про підозру у колабораційній діяльності.

Водночас судитимуть ще одного мешканця Бердянська, який спочатку очолив так зване "Энергодарское межрайонное управление милиции", а від травня 2022 року був призначений "заместителем начальника главного управления" у незаконному правоохоронному органі тимчасово окупованого Енергодара – "народной милиции Таврической губернии".

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