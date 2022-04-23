Добровільно займають посади у ворожих правоохоронних органах: у Бердянську виявляють колаборантів

Добровільно займають посади у ворожих правоохоронних органах: у Бердянську виявляють колаборантів

В тимчасово захоплених населених пунктах Запорізької області фіксують факти незаконної діяльності з військовими країни-терористки Росії.

На території захопленого окупантами Бердянська та Бердянського району виявили групу осіб, що співпрацюють з військовими Російської Федерації. Зокрема, вони займаються колабораційною діяльністю.

Про це повідомили 23 квітня Сили оборони Запорізького краю.

Зазначається, що група осіб добровільно займає посади у незаконних ворожих правоохоронних органах. Такими діями українці сприяють окупаційній владі Російської Федерації.

До слова, раніше повідомлялося, що у Бердянську російські військові приходять до будинків культури і наполягають на колаборації. Зокрема, загарбники вимагають проведення "святкових" концертів на 9 травня.

Нагадаємо, у Бердянську, який тимчасово контролюють російські окупанти, директори шкіл масово пишуть заяви на звільнення.

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