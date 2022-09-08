Добровільно здавав позиції ЗСУ: у Миколаєві затримали коригувальника вогню окупантів (фото)

Служба безпеки України затримала ще одного коригувальника, який збирав та передавав інформацію про місця дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ в Миколаєві.

Про це повідомили у СБУ.

За даними слідства, зрадником виявився 62-річний місцевий пенсіонер. Він сам виступив з ініціативою допомагати ворогу з ідеологічних мотивів.

Через месенджери і соціальні мережі передавав окупантам дані про розташування військовослужбовців і військових формувань ЗСУ та переміщення військової техніки й засобів ураження по території Миколаївської області.

Інформацію колаборант надсилав із прив’язуванням до координат і детальним описом.

Фігуранта затримали та повідомили йому про підозру.

Під час обшуку за місцем проживання зловмисника правоохоронці вилучили мобільний телефон і ноутбук із доказами протиправної діяльності.

Тривають слідчі дії для встановлення обставин, виявлення та притягнення до відповідальності всіх причетних до злочину осіб.

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