"Добровольці — не раби!": у трьох містах України відбулися пікети за демобілізацію 

В Івано-Франківську, Львові та Тернополі 28 січня відбулися пікети за демобілізацію військових після 18 місяців служби.

Про це повідомили кореспонденти "Еспресо.Захід".

Мітинг в Івано-Франківську

Під час мирного пікету в Івано-Франківську вулицями міста: від адмінбудинку до Вічевого майдану пройшли 40 дружин та матерів воїнів ЗСУ.

Під час ходи жінки скандували гасла: "Чому добровольці перетворилися на рабів", "Демобілізація — не просто право, а необхідність", "Чому другий рік воюють одні й ті самі".

Пікет у Львові

У Львові на пікет вийшли жінки з плакатами:"Справедливий термін служби", "Чому воюють одні й ті самі?", "Чоловік не брав квиток в один кінець" тощо.

Загалом понад 30 учасниць вийшли до Львівської Національної Опери.

Мітинг у Тернополі

Також мітинг рідні військовослужбовців організували у Тернополі. Люди зібралися на театральному майдані Тернополя з плакатами "Демобілізація — це шанс на життя, "За перемогу відповідальні всі, давайте мінятися" та "Поверніть мого тата додому".

Нагадаємо, перший законопроєкт про мобілізацію в Україні став скандальним, другий обіцяли показати найближчими днями, проте досі — суцільна тиша. Розгніваний вже навіть омбудсмен.

Ранше президент України Володимир Зеленський досить різко висловився щодо мобілізації. “Ми у війні. Тому працюєш або воюєш”, — сказав він.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: СКАНДАЛЬНА МОБІЛІЗАЦІЯ: що буде в новому законопроєкті та чому нардепи розлючені?

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