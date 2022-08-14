"Добровольців стало менше": у командуванні Сухопутніх військ розказали, як триває мобілізація

Повістки й досі роздають військовозобов'язаним.

Чому тих, хто хоче служити, не завжди мобілізують, а невмотивованим вручають повістки, розповів начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач та секретар парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, ветераном АТО Роман Костенко.

У командуванні Сухопутних військ ЗСУ заспокоюють - людей в ЗСУ вистачає, всі області виконали план з призову на 100 та більше відсотків, а потреби в доукомплектуванні військових частин, у порівнянні з лютим, зменшилися в десятки разів.

"Добровольців, звісно, теж стало менше. Більшість з тих, хто мав бажання та був вмотивований, вже пішли захищати державу. Але, з огляду на те, що потреба в доукомплектуванні частин зараз менша, то кількості добровольців, які є на даний час, достатньо", – розповідає начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач.

Горбач каже: в кожному територіальному центрі на обліку є добровольці, що стоять у черзі, щоб піти служити в ЗСУ. Щодо їхньої кількості статистика не ведеться.

Раніше повідомлялося, що студентів іноземних вишів не випускають на навчання за кордон.

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