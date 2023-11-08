Добровольця-крішнаїта відправили до СІЗО: не мав сил заступити на чергування

В Україні взяли під варту добровольця-крішнаїта за те, що він не заступив на чергування. Чоловік не мав сил, бо голодував.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Лубінець отримав звернення від військового-добровольця про ймовірне порушення його права на свободу віросповідання. Військовий – вірянин Міжнародного товариства свідомості Крішни і дотримується принципу "ахімси" (забороняє вживати в їжу м'ясо).

Після початку повномасштабного російського вторгнення чоловік добровільно вступив до лав тероборони.

"Після зарахування на службу мав непорозуміння на ґрунті релігійних переконань, адже служба не дозволяла звичний режим дозволеного релігією харчування та виконання релігійних обрядів. Не маючи змоги вживати їжу, дозволену відповідно до віросповідання, він нічого не їв і не пив по кілька днів", – повідомив омбудсмен.

Після чергового голодування доброволець повідомив, що не може заступити на чергування, бо голодний та не має сил. У зв’язку з цим щодо військового було порушено кримінальне провадження та взято під варту. Нині він перебуває в СІЗО.

Лубінець зазначив, що 8 листопада його представники будуть присутніми на судових засіданнях у цій справі в Апеляційному суді Івано-Франківська.

"Справа щодо ймовірного порушення права на віросповідання, передбаченого ст. 35 Конституції України, перебуває на моєму контролі", – зазначив омбудсмен.

До слова, напередодні Лубінець звернувся до поліції та СБУ через скандал з мовознавицею, ексдепутаткою Іриною Фаріон за її висловлювання про російськомовних військових.

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