"Дочекалися! 628 днів полону": 300 українських героїв повернулися додому під час обміну (відео)

Обмін полоненими 6 березня

Реклама

Україна повернула з російського полону ще 300 військових та двох цивільних у межах нового обміну 6 березня.

Відео з місця прибуття українців додому передала кореспондентка ТСН.

Серед звільнених — військовослужбовці Збройних сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби: рядові, сержанти й офіцери, які воювали на різних напрямках фронту — Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Херсонському та в обороні Маріуполя.

Реклама

Більшість із них перебувала в російському полоні понад рік, а деякі — ще від 2022-го.

Повернувся і боєць Віталій Дибань, якого раніше вважали безвісти зниклим.

За словами дружини, Віталій потрапив у полон у районі Кринок. Його статус військовополоненого підтвердив Міжнародний Комітет Червоного Хреста лише 6 лютого 2026 року.

«Дочекалися! 628 днів полону… Він весь цей час вважався безвісти зниклим. Але ми знали, що він у полоні. У нас були докази — відео допиту, відео з колонії, інформація від хлопців, які повернулися з полону. Але російська сторона цього не підтверджувала», — розповіла вона.

Реклама

«Ми просто кричали в машині, коли отримали це повідомлення. Так кричали, що ноги відібрало. Це емоції, які неможливо передати», — додала жінка.

Історія братів-близнюків: один удома, інший ще в полоні

На Станіслава Чугаєнка, офіцера морської піхоти, якого тримали в російському полоні від квітня 2022 року, від боїв за Маріуполь, чекав друг.

Брата-близнюка Станіслава — Владислава — звільнили ще 16 серпня 2025 року. Наразі Владислав проходить реабілітацію після полону і чекає на повернення брата.

Друг Станіслава розповів, що вони познайомилися ще до війни, під час навчання у Львові.

Реклама

«Він народився в Запоріжжі, навчався у Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного у Львові. Ми познайомилися на футболі — ми з фанатського руху. Сьогодні чекаємо на хороші новини», — розповів друг полоненого.

«Вже в Україні»: сестра і мати чекають на Олександра

Сестра Оксана та мама Ірина дочекалися на свого захисника Олександра Боровського, який перебував у російському полоні 2 роки і 9 місяців.

«Побачили. Худий. Але наш, рідний! Відгодуємо! Він у нас такий — активний, завжди всіх підбадьорює, усіх підтримує», — розповідає Ірина.

Нагадаємо, керівник ОП Кирило Буданов підтвердив, що відбувся другий етап обміну полоненими. Про це сторони домовилися на переговорах у Женеві.

Реклама

Новий обмін полоненими, що відбувся 5 березня, став другим від початку 2026 року. Внаслідок обміну вдалося звільнити 157 українських захисників.

Напередодні додому повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема підрозділів ВМС і тероборони, Нацгвардії, ДПСУ та Державної спеціальної служби транспорту. Більшість звільнених — солдати й сержанти.