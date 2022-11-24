Дочекався, доки сестра піде з дому: на Дніпропетровщині чоловік зґвалтував рідну племінницю

На Дніпропетровщині чоловік доглядав рідних племінниць, але скоїв злочин.

На Дніпропетровщині до 11 років позбавлення волі засуджено чоловіка, який зґвалтував рідну племінницю. Дівчинці лише 8 років.

Про випадок повідомили у пресслужбі Дніпропетровської обласної прокуратури

"Прокурори у суді довели, що у липні 2022 року чоловік залишився доглядати малолітніх доньок своєї рідної сестри. Залишившись у кімнаті наодинці зі старшою племінницею, він силою повалив 8-річну дитину на ліжко та зґвалтував її", - повідомили подробиці у прокуратурі.

Під час розгляду кримінального провадження у суді обвинувачений визнав свою провину у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення.

Також щодо засудженого внесено відомості до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

За публічного обвинувачення Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області визнано винним жителя Новомосковського району за зґвалтування малолітньої дитини (ч. 4 ст. 152 КК України). Його засуджено до 11 років позбавлення волі.

Раніше стало відомо, що У Вінницькій області 56-річний чоловік упродовж кількох років ґвалтував свою малолітню доньку.

А Хмельницький суд призначив 13 з половиною років ув'язнення 35-річному чоловікові, який у лютому цього року зґвалтував малолітнього хлопчика.

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