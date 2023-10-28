"Дочекаймося офіційної інформації": військовий експерт вказав на розбіжності у замаху на Царьова

Вчора, 27 жовтня, було скоєно замах на колаборанта Олега Царьова. Однак в інформації, яка почала з'являтися після, є певні розбіжності.

Про це в ефірі телемарафону сказав військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

Інформація різниться

Як наголосив експерт, передовсім слід дочекатися офіційної інформації, яка б дійсно підтверджувала факт замаху. Крім того, зараз йдеться про те, що це – спецоперація Служби безпеки України. Тут слід враховувати, що жодна спецслужба не бере на себе відповідальність за активний характер проведення операції.

"Це не в алгоритмі діяльності спецслужб. Служба або не підтверджує, або не спростовує – а там вже робіть відповідні висновки самі", – пояснив Снєгирьов.

Снєгирьов вказав на розбіжність в оцінках і фактурі замаху на Царьова. Як відомо:

спершу повідомлялося про ножові поранення Царьову на території санаторію імені Кірова, який належить йому;

потім з'являється повідомлення з посиланням на гауляйтера Запорізької області Рогова про те, що в Царьова двічі стріляли.

Інформація справді дещо різниться. Снєгирьов зауважив, що були повідомлення про прибуття "швидких" та слідчої оперативної групи на територію, натомість інші джерела взагалі не підтверджують цей факт.

"Розбіжність інформації досить велика. Тому я не виключаю того, що це інсценування замаху збоку російських спецслужб. На мою думку, подібний характер дій свідчить про можливий оперативний характер супроводу цієї операції з метою оперативного виявлення витоків інформації. Дивляться, яка інформація звідки буде йти про стан здоров'я Царьова", – каже військовий експерт.

Він також нагадав, що у Криму було успішно завдано удару по штабу Чорноморського флоту та знищено системи С-400. Ці операції свідчили про діяльність на території окупованого Криму агентурного апарату СБУ і ССО. Після них російськими спецслужбами проводиться комплекс заходів з метою знищення мережі українських спецслужб.

"Це і оперативні заходи, і створення подібних ситуацій. Тому давайте дочекаємося офіційної інформації", – підсумував Дмитро Снєгирьов.

Що відомо про замах на Царьова

У п'ятницю, 27 жовтня, у тимчасово окупованому Криму скоєно напад на колишнього нардепа і зрадника України Олега Царьова. Зазначається, що він у реанімації.

За даним джерел, спроба ліквідації колишнього нардепа і зрадника України Олега Царьова була спеціальною операцією СБУ.

Безумовно, версія про "український слід" є найзручнішою для росіян. Однак не слід відкидати ймовірність того, що Царьова намагатися усунути російські спецслужби. Він мав дуже багато ворогів у Кремлі.

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