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Дочищають територію в пошуках чоловіків: у "ДНР" на вулиці для мобілізації "виловлюють" неповнолітніх та дідусів

Дочищають територію в пошуках чоловіків: у "ДНР" на вулиці для мобілізації "виловлюють" неповнолітніх та дідусів

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Дочищають територію в пошуках чоловіків: у "ДНР" на вулиці для мобілізації "виловлюють" неповнолітніх та дідусів

На території так званої "ДНР" триває примусова мобілізація.

Окупанти не гребують мобілізувати неповнолітніх та пенсіонерів.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Облави" в пошуках "гарматного м‘яся": орки мобілізують на окупованих територіях пенсіонерів та неповнолітніх. Уже в "жіночій народній республіці" росіяни дочищають територію в пошуках чоловіків, щоб відправити на фронт. фсбшники бігають містами та селами по базарах та спальних районах, натрапився на очі чоловік - без зайвих слів і перевірок - на війну. Вже не гребують дітьми та дідусями. Якщо раніше, коли мобілізацією займалася "ленере", ще можна було відкупитися - то тепер з росфсб виходу нема, окрім як ховатися", - написав Гайдай.

Він додав, що доля таких "призовників" коротка.

Нагадаємо, що на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей росіяни розпочали нову хвилю примусової мобілізації. Відбирають осіб, непридатних для проходження служби та тих, які мали "відстрочку".

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