Дочищають територію в пошуках чоловіків: у "ДНР" на вулиці для мобілізації "виловлюють" неповнолітніх та дідусів

Окупанти не гребують мобілізувати неповнолітніх та пенсіонерів.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Облави" в пошуках "гарматного м‘яся": орки мобілізують на окупованих територіях пенсіонерів та неповнолітніх. Уже в "жіночій народній республіці" росіяни дочищають територію в пошуках чоловіків, щоб відправити на фронт. фсбшники бігають містами та селами по базарах та спальних районах, натрапився на очі чоловік - без зайвих слів і перевірок - на війну. Вже не гребують дітьми та дідусями. Якщо раніше, коли мобілізацією займалася "ленере", ще можна було відкупитися - то тепер з росфсб виходу нема, окрім як ховатися", - написав Гайдай.

Він додав, що доля таких "призовників" коротка.

Нагадаємо, що на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей росіяни розпочали нову хвилю примусової мобілізації. Відбирають осіб, непридатних для проходження служби та тих, які мали "відстрочку".

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